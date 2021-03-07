彰化人本城區機車違停多 縣府加強宣導取締

彰化市人本城區整合計畫部分完工，大幅增加行人用路空間，不過機車違停占用空間情形也增加；縣府工務處指出，暫不考慮加裝護欄，現階段以宣導配合警方加強取締為主。

「彰化市人本城區環境整合」計畫分為「彰鐵文化路廊」、「綠色休閒廊道」及「樂活通學步道」3個區域，其中在彰鐵文化路廊的三民路、光復路、旭光路、中興路、旭光西路、介壽北路、南校街及南郭路一段各工區約5公里人行道整建及路面刨鋪改善工程已經完工。

彰化市光復路、旭光路等道路，行人用路空間雖增加，但空間卻被機車違規停放占用，讓人本城區計畫增加用路人空間的美意盡失；彰化縣政府工務處長林漢斌指出，人本城區計畫減少市區汽車格數量，從201格減少成為162格，機車格數量卻增加，從1124格增加為1269格。

林漢斌指出，機車格數量增加，但仍出現機車違規停放占用的問題，其中以彰化火車站前的光復路沿線最嚴重，他們已在光復路的人行道設置警告標示，提醒民眾不要違規停放機車，還給行人用路空間。

林漢斌說，除了設置警告標示外，目前暫不考慮加裝護欄等設施，現階段只能配合警方取締違停，希望藉此加強民眾守法觀念，還給用路人空間。

彰化縣警察局彰化分局第五組組長楊士漢則說，分局都會定時取締彰化火車站前光復路機車違停，但機車格增加的速度遠不如機車增加的速度，希望藉由執法提醒民眾不要亂停放機車，也呼籲民眾可將機車停放在彰化火車站前後站附設的停車場，以免被罰。