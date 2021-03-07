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中友百貨日本美食物產大展 帶你舌尖神遊日本

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市中友百貨即日起至21日推出「日本美食物產大展」集結了道地日本美味小吃、朝聖甜食、一番土產、極致工藝等。圖／中友百貨提供
台中市中友百貨即日起至21日推出「日本美食物產大展」集結了道地日本美味小吃、朝聖甜食、一番土產、極致工藝等。圖／中友百貨提供

台中市中友百貨即日起至21日推出「日本美食物產大展」集結了道地日本美味小吃、朝聖甜食、一番土產、極致工藝等，搭配滿滿粉嫩櫻花造景，帶領消費者從舌尖開始神遊日本。

活動在中友百貨B棟13F文化大廳舉辦，有34家道地日本美食參展，其中包括青鳥串燒、干貝海鮮歐姆蛋炒麵、章魚燒小丸子、經典厚燒玉子、函館唐揚雞、廣島燒等。朝聖甜食則有辻利茶舖濃茶卷切片搭配辻利抹茶拿鐵等，去年風靡櫻花妹子的橫山三明治推出綜合水果卡士達不僅外型美觀，每一口咬下都是滿足。還有日本展必吃的烤糰子、鯛魚燒、貝比蜂蜜蛋糕等，每一樣都不能錯過的經典好滋味。

對於喜愛日本土產的消費者，活動中也嚴選日本在地土產如各式口味米菓、烘焙黑豆、味付貝柱、紀州冰梅、蜂蜜小梅、小樽魚場日本水產、鶴味噌、北菱珍味味付海帶芽等，可以輕輕鬆鬆一次購足。

活動期間每天都推出不同品項限量獨家優惠，像是今天推出鯛魚燒同品項買1送1，明天推出萬福堂買廣島燒贈蛋包炒麵1份，後天推出青森海鮮食堂小樽章魚魚板獨家買1送1，10日推出浪花永吉堂三色糰子獨家買1送1，每天都有獨家優惠。

中友百貨指出，平日消費滿299元，可獲贈奈森克林75%酒精濕巾1包、假日累積消費滿599元即可獲贈Double Doctor櫻花潤白面膜1片。持中友APP於日本美食物產大展當天不限金額消費加拍照打卡上傳至個人社群，可獲贈日本原裝進口KIRIN生茶1瓶；另也可獲得1組幸運號碼，有機會抽中Libratone小鳥耳機1副。

台中市中友百貨即日起至21日推出「日本美食物產大展」集結了道地日本美味小吃、朝聖甜食、一番土產、極致工藝等。圖／中友百貨提供
台中市中友百貨即日起至21日推出「日本美食物產大展」集結了道地日本美味小吃、朝聖甜食、一番土產、極致工藝等。圖／中友百貨提供
台中市中友百貨即日起至21日推出「日本美食物產大展」集結了道地日本美味小吃、朝聖甜食、一番土產、極致工藝等。圖／中友百貨提供
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