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祈雨神明陣容強 鎮瀾宮和農田水利署的神農大帝都請出

聯合報 / 記者游振昇陳秋雲／台中即時報導
今天早上在鎮瀾宮前廣場辦的祈雨法會，鎮瀾宮和農田水利署都請出神農帝。記者游振昇／攝影
今天早上在鎮瀾宮前廣場辦的祈雨法會，鎮瀾宮和農田水利署都請出神農帝。記者游振昇／攝影

農田水利署和鎮瀾宮今天合辦祈雨法會，請出眾多神明上法壇祈雨，其中有二尊神農大帝引人好奇，原來是鎮瀾宮和農田水利署供奉的神農大帝，都被請出。

今天的祈雨法會，法壇上法師逐一唸出神明名字，包括鎮瀾宮二媽媽祖、貞節媽與太子元帥、福德正神和神農大帝，其中神農大帝有二尊神像。

一尊是鎮瀾宮內的神農大帝，鎮瀾宮表示，神農大帝是古代的炎帝，他親嘗百草，製醫藥，醫治人民疾病，也發明農具，教耕作，人民為農作和風調雨順，尊奉為五穀先帝，鎮瀾宮神農大帝手中握有稻穗，二側有劍監和印監服侍，廟方請出神農大帝祈雨，希望讓農田用水不再缺水。

掌管糧食和草藥的神農大帝，也是農田水利單位供奉神明，今天請出農田水利署供奉的神農大帝上法壇，一起祈雨。

鎮瀾宮

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