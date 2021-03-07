祈雨神明陣容強 鎮瀾宮和農田水利署的神農大帝都請出

農田水利署和鎮瀾宮今天合辦祈雨法會，請出眾多神明上法壇祈雨，其中有二尊神農大帝引人好奇，原來是鎮瀾宮和農田水利署供奉的神農大帝，都被請出。

今天的祈雨法會，法壇上法師逐一唸出神明名字，包括鎮瀾宮二媽媽祖、貞節媽與太子元帥、福德正神和神農大帝，其中神農大帝有二尊神像。

一尊是鎮瀾宮內的神農大帝，鎮瀾宮表示，神農大帝是古代的炎帝，他親嘗百草，製醫藥，醫治人民疾病，也發明農具，教耕作，人民為農作和風調雨順，尊奉為五穀先帝，鎮瀾宮神農大帝手中握有稻穗，二側有劍監和印監服侍，廟方請出神農大帝祈雨，希望讓農田用水不再缺水。

掌管糧食和草藥的神農大帝，也是農田水利單位供奉神明，今天請出農田水利署供奉的神農大帝上法壇，一起祈雨。