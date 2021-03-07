大肚森林復育 山林復育協會：僅是原生種還不夠

植樹節將至，台中市大肚山因火燒山、種源缺乏，若以自然演替恢復天然林，時間會非常緩慢。東勢林管處上午委託台灣山林復育協會執行「大肚山生態造林示範計畫」透過人為力量，協助森林進行復育與更新，以回復它自然樣貌。

協會執行長蔡智豪上午也呼籲，許多人大力推動以種植台灣原生種樹木取代外來種，以為這樣是對的，但事實上不僅應種原生種，還應該選擇符合當地生態的原有樹種，也就是屬於「潛在森林」的樹種，否則若是把外島的移來本島，南部的移來北部，因為生態不符，移植過來的樹種無法存活，當地的樹種也因為被排斥而沒有機會存活。

他特別指出，像有知名大企業，以及政府單位號稱要在多少年裡廣植多少棵樹，但若未妥善選擇符合當地生態的原生樹種，那對植物界反而會是一場浩劫。

蔡智豪說，過去以生產木材的經濟造林方式，進行生態造林，僅在造林區種植少數幾種原生種樹苗；雖是原生種，但卻不符合當地的植群生態。且因不當的撫育除草，清除大量的野生樹苗，造成生物多樣性快速降低，影響生態甚鉅。也因大肚山火燒頻繁，過去造林沒有設置防火帶，在火燒的影響下，以致成果非常有限。因此，此次的植樹目的就是要回復森林形相，以及恢復生物多樣性。

上午的植樹活動在烏日區的知高圳天然林復育示範區舉辦，面積0.21公頃，海拔68.5公尺，在植群分帶屬於「榕楠林帶」，因頻繁的火燒及過去的人為開墾，原來的森林已經消失，目前是演替初期的次生林，種類以構樹、血桐、月橘等為主。

經調查，現地野生的原生樹苗有12種、642株，分別是構樹、月橘、土密樹、血桐、沙朴、山煙草、小梗木薑子、樟樹、破布子、山柚、苦楝、紅仔珠。有別於過去的作法，這些野生樹苗會全數保留，並補植大肚山在地種類的樹苗、設置防火帶，希望以此作為範例，擴大推動大肚山天然林復育。

大肚山生態造林示範計畫採「樹島復育法」補植在地種類樹苗31種、70株，分別是九芎、九節木、三腳鱉、大葉楠、小梗木薑子、山紅柿、山黃梔、天料木、白葉釣樟、石苓舅、江某、灰木、刺杜密、刺葉桂櫻、狗花椒、狗骨仔、香楠、烏皮九芎、細葉饅頭果、軟毛柿、無患子、稜果榕、對面花、臺灣野梨、墨點櫻桃、魯花樹、樹杞、燈稱花、頷垂豆、薄葉嘉賜木、降真香。