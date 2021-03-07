官方和鎮瀾宮辦祈雨 春節發糕發霉預見今年雨水足

台灣缺水嚴重，農田水利署台中管理處今天合辦祈雨法會，現場陰天風勢漸強，許多人說今天會刮風下雨，台中一名宮廟負責人李姓宫主表示，今年應該會雨水充足，今年春節他放在宮內供奉神明的發糕，放到大年初4已發霉，去年春節供奉神明的發糕，放到元宵都完整如初。

今天上午9點到11點的祈雨法會，鎮瀾宮請出二媽、神農大帝、貞節媽、太子元帥等神明上法壇，法師們在法壇上誦經唸祝禱文時，法師不斷喊著「商羊鳥搖一下」，法師說明，古代商羊鳥跳舞後會下雨，今天法會現場安排的商羊鳥以紙糊製成，一腳彎曲，象徵正要跳舞模樣。

中央氣象局預報近日鋒面接近，台灣各地有雨，舉辦法會現場的大甲鎮瀾宮上空陰天，風勢漸強，法會四周懸掛的招雨布幡隨風飄揚，許多信徒虔誠跪拜默念「求老天快下雨，多下雨解決水荒」。

台中李姓宫主說，他去年供奉神明的發糕，供奉到元宵節仍完整如初，去年一整年乾旱，民間傳說，過年拜神明的發糕是否發霉，可預見來年雨水，今年過年他供奉神明的發糕，到大年初四已明顯發霉，應代表今年雨水充足。