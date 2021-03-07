誠心參拜 鎮瀾宮祈雨盧秀燕率五位局長跪兩小時

大甲鎮瀾宮今天舉辦祈雨祭典，台中市長盧秀燕今率與水利、農業及經濟相關的五位局長參加，全程又跪又拜兩小時。盧秀燕表示希望透過大家誠心參拜，所求如願，天降甘霖。

市長盧秀燕表示，感謝大甲鎮瀾宮與農田水利署台中管理處聯合舉辦這次法會，希望透過大家誠心參拜，祈求風調雨順、國泰民安、四季無災、所求如願、天降甘霖，再次感謝大家參加，也祝福今日一切順利，大家身體健康、萬事如意，感謝雨水媽的守護，保佑大家平安。

盧秀燕率水利局長范世億、農業局長蔡精強、經發局長張峯源、民政局長吳世瑋、消防局長曾進財等人，一字排開，全程祭拜。