鎮瀾宮祈雨最後擲「聖筊」 顏清標：有拜有保庇

大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天受訪指出，「有拜有保庇」不是迷信而是有拜有希望。大家同心合力求衆神「大甲媽也要和天公衆神商量。」

祈雨祭典結束前，法師擲筊，隨即一個「聖筊」，表示法會可圓滿結束。

顏清標説，昨天下午3點半「好時好日」廟方請出「五谷先帝」時，大甲地區「雨就來」但目前最需要的是大雨要下在集水區，各地水庫才能有效蓄水。

鎮瀾宮應農田水利署台中分處請託，舉行祈雨祭典。因氣象局預測，今天中部以南下雨機率不大。

顏清標受訪表示，外界批評這是迷信，但集衆人之力「有拜就有希望」萬民祈求天降甘霖，大甲媽收到信徒訴求「也必須和天公伯與眾神商量」。

顏清標強調，鎮瀾宮經董監事同意，經擲筊，大甲媽同意才舉行祈雨大典，鎮瀾宮的任務是辦好求雨典禮。