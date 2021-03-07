鎮瀾宮古禮求雨傳說鳥獸再現 學者：沒降雨也安人心

大甲鎮瀾宮今舉行祈雨祭典，台中教育大學台灣語文學系副教授丶民俗學者林茂賢指出，與祈雨有關的傳說，古代有說「商羊跳舞就會引來大雨」除了商羊，還有一種鳶，在高空飛舞，也有下雨的徵兆。還有一種旱魃，為了求雨，也會抗魃，送走旱魃或殺旱魃。

鎮瀾宮祈雨祭典，神壇旁高掛「商羊」黑色大鳥造型丶祈雨竹幡以黃布紅字大寫「大亢旱魃禾豐潤」要送走旱魃。

鎮瀾宮隔58年舉辦祈雨祭典，吸引不少學者專家丶文史工作者記錄全程。

林茂賢說，中國祈雨的形式在漢代就開始有，通常是由地方官員祈雨，一般民眾不能祭天，只有天子，天子任命官員，因此由官員負責祈雨。

台中市長盧秀燕也率民政局長吳世瑋丶水利局長范世億丶消防局長曾進財丶農業局長蔡精強參加，另農田水利署台中分處長陳榮福等人主祭。

林茂賢説，古禮參與的工作者會披麻帶孝，祈求上天憐憫，一方面官員也自責，做得不好才會旱災；今天參加者均穿白色衣服，是披麻帶孝的簡化版，因為喪禮中穿白色，所以才穿白衣。

在古代，祈雨對象是龍王，因龍王主水，另外還有城隍爺，縣太爺，在台灣，媽祖是農業神，出巡會帶來雨水，這次祈雨是由大甲鎮瀾宮主導，因此請出的神明有二媽媽祖、神農大帝、貞潔媽。