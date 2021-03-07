快訊

影／警察杯杯攻堅地下軍火庫 幼兒園師生集中安置2小時

獨／消防員防疫津貼籌錢有困難？ 將動用災害準備金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鎮瀾宮古禮求雨傳說鳥獸再現 學者：沒降雨也安人心

聯合報 / 記者游振昇陳秋雲／台中即時報導
台中市鎮瀾宮舉辦祈雨祭典，吸引不少學者專家與文史工作者全程記錄。記者陳秋雲/攝影
台中市鎮瀾宮舉辦祈雨祭典，吸引不少學者專家與文史工作者全程記錄。記者陳秋雲/攝影

大甲鎮瀾宮今舉行祈雨祭典，台中教育大學台灣語文學系副教授丶民俗學者林茂賢指出，與祈雨有關的傳說，古代有說「商羊跳舞就會引來大雨」除了商羊，還有一種鳶，在高空飛舞，也有下雨的徵兆。還有一種旱魃，為了求雨，也會抗魃，送走旱魃或殺旱魃。

鎮瀾宮祈雨祭典，神壇旁高掛「商羊」黑色大鳥造型丶祈雨竹幡以黃布紅字大寫「大亢旱魃禾豐潤」要送走旱魃。

鎮瀾宮隔58年舉辦祈雨祭典，吸引不少學者專家丶文史工作者記錄全程。

林茂賢說，中國祈雨的形式在漢代就開始有，通常是由地方官員祈雨，一般民眾不能祭天，只有天子，天子任命官員，因此由官員負責祈雨。

台中市長盧秀燕也率民政局長吳世瑋丶水利局長范世億丶消防局長曾進財丶農業局長蔡精強參加，另農田水利署台中分處長陳榮福等人主祭。

林茂賢説，古禮參與的工作者會披麻帶孝，祈求上天憐憫，一方面官員也自責，做得不好才會旱災；今天參加者均穿白色衣服，是披麻帶孝的簡化版，因為喪禮中穿白色，所以才穿白衣。

在古代，祈雨對象是龍王，因龍王主水，另外還有城隍爺，縣太爺，在台灣，媽祖是農業神，出巡會帶來雨水，這次祈雨是由大甲鎮瀾宮主導，因此請出的神明有二媽媽祖、神農大帝、貞潔媽。

萬一祈雨後，沒有下雨怎麼辦？林茂賢說，會讓民眾警醒節約用水，也至少有安定民心的作用。

鎮瀾宮求雨，參加祭典的民眾一律穿白衣。記者陳秋雲/攝影
鎮瀾宮求雨，參加祭典的民眾一律穿白衣。記者陳秋雲/攝影

鎮瀾宮

延伸閱讀

鎮瀾宮祈雨高掛「商羊」 顏清標：盡人事聽天命

鎮瀾宮大甲媽今祈雨 雷神、商羊鳥就位

長久粗放用水 祈雨成功也沒轍

政府和公廟祈雨 不問蒼生？蘇貞昌：百年大旱誠心誠意

相關新聞

中捷綠線軸心安全無虞 審核通過

台中捷運綠線斷軸意外，中市府前天審查台北市捷運局提出的改善報告，確認改善軸心安全無虞，昨天宣布審核通過。近期開會後，將宣...

鎮瀾宮祈雨最後擲「聖筊」 顏清標：有拜有保庇

大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天受訪指出，「有拜有保庇」不是迷信而是有拜有希望。大家同心合力求衆神「大甲媽也要和天公衆神商量。...

台中昨至今晨些微降雨 中區水資源局：夠半天用量

台中市昨天下午到今晨有些微降雨，中區水資源局上午指出，根據統計約夠台中地區半天用量，有總比沒有好！

鎮瀾宮古禮求雨傳說鳥獸再現 學者：沒降雨也安人心

大甲鎮瀾宮今舉行祈雨祭典，台中教育大學台灣語文學系副教授丶民俗學者林茂賢指出，與祈雨有關的傳說，古代有說「商羊跳舞就會引...

影／養豬場趁連假排汙東螺溪 彰化稽查人員查緝被狗咬

彰化縣環保局最近查獲溪湖鎮鄰近東螺溪位台糖火車軌道旁的大型養豬場繞流偷排未經妥善處理的畜牧廢水，檢測結果其化學需氧量超過...

鎮瀾宮祈雨高掛「商羊」 顏清標：盡人事聽天命

農田水利署找上大甲鎮瀾宮舉行祈雨祭典，典禮上高掛「商羊」「知雨之鳥」是中國神話傳說記載的神鳥，帶來降雨，牠在飛舞時會下大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。