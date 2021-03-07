影／養豬場趁連假排汙東螺溪 彰化稽查人員查緝被狗咬

彰化縣環保局最近查獲溪湖鎮鄰近東螺溪位台糖火車軌道旁的大型養豬場繞流偷排未經妥善處理的畜牧廢水，檢測結果其化學需氧量超過放流水標準限值高達30倍，嚴重污染東螺溪，業者利用228連假凌晨深夜排放企圖躲避查緝，環保人員稽查時甚至遭場內犬隻咬到，環保局依法開罰業者。

東螺溪沿岸的木棉花已盛開，最近也吸引不少民眾前往賞花，不過以往因東螺溪沿岸不時傳出有畜牧場排放廢水，惡臭也會讓賞花大煞風景，環保局因應木棉花賞花季也加強查緝廢水排放，但業者仍存僥倖心態排汙。

環保局人員是在228連假的深夜及凌晨加強巡查時，發現在台糖觀光小火車軌道旁一大型畜牧場私自設置專管，將原本蓄積於兼氣池的廢水，藉由私設專管繞開跳過十數個合法廢水處理單元，逕自排入後方處理單元，並由合法放流口排出，企圖以合法掩護非法，現場查獲大量夾雜污泥、濃濁黑的畜牧廢水流入東螺溪。

環保局人員循線往上比對廢水處理流向、逐一清查管線、現場採水檢測送驗，終查獲業者不法行徑，所採放流水送實驗室檢測結果化學需氧量19000毫克/公升，超過放流水標準限值倍數高達30倍之多(放流水標準為600毫克/公升)，嚴重污染東螺溪。

稽查過程中，稽查人員需穿行於於田間、草叢或河岸邊，才能查到處理設施，甚至遭畜牧場內犬隻追咬，幸好稽查人員稽查服裝著裝確實，遭咬僅輕微瘀傷。

環保局長江培根表示，此畜牧場畜養量高達上萬頭，且故意在連假和夜間排放顯見其蓄意犯行重大，根據水汙染防治法最高可裁罰二千萬元罰鍰，業者遶流排汙罰鍰是6萬元起跳，加上利用假日及夜間排汙依裁罰標準規定視為情節重大，罰金均會加乘計算。