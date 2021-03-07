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鎮瀾宮祈雨高掛「商羊」 顏清標：盡人事聽天命
農田水利署找上大甲鎮瀾宮舉行祈雨祭典，典禮上高掛「商羊」「知雨之鳥」是中國神話傳說記載的神鳥，帶來降雨，牠在飛舞時會下大雨，下雨前會用一隻腳跳舞，商羊動不動，信徒注目。
鎮瀾宮應農田水利署請託，今天上午舉行祈雨祭典，儀式按古制，登台都是與雨水、大地、農作相關神祈，尤其神壇旁高掛的一隻黑色大鳥「商羊」引人注目。傳說商羊飛舞定有大雨，大雨前，常屈一足起舞。
不過氣象局說，今天上午全台有雨，雨勢以中部以北跟東北較明顯，下午開始水氣減少，明天到周三受東北季風影響，迎風面北部、東半部會下雨，中南部山區也有零星降雨，平地則以多雲為主。
大甲鎮瀾宮今舉辦祈雨法會，外界關注何時天降甘霖？鎮瀾宮董事長顏清標說「盡人事」、「聽天命」，他也沒有把握，鎮瀾宮重要的是求雨。
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