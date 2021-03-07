鎮瀾宮今舉行祈雨祭典 山城放晴海線水氣重

台中大甲鎮瀾宮今舉辦祈雨法會，距上次祈雨已睽違58年。鎮瀾宮董事長顏清標丶台中市長盧秀燕與全市農會代表參加祭典，廣場上近3000名信眾身穿白衣，祈求上天降甘霖，法會肅穆。

水情持續嚴峻，中部集水區包括德基水庫丶鯉魚潭水庫水量驟減，目前分別剩下一成到一成五。農田水利署日前行文鎮瀾宮，希望廟方協助舉辦祈雨法會，鎮瀾宮董事長顏清標本人向大甲媽擲筊請示，得到大甲媽同意後，決定今天上午9點到11點舉行祈雨祭典。

祭典循古制，製作祈雨布幡「皇天降雨救萬」「大亢旱魃禾豐潤」丶祈雨令，書寫信徒訴求，向司雨神祈求降雨，紓解民生困境。

登台神祈有二媽(劍印童)丶神農大帝丶太子元帥、福德正神、貞節媽。

典禮進行兩小時，全場3000人身穿白衣持香，全場肅穆。鎮瀾宮董事長顏清標丶台中市長盧秀燕等人與農田水利署台中及南投處長等人主祭。

中部地區昨天晚上約10點半開始下大雨，台中市雨上午放晴，但海線地區清晨有雨，祭典進行中霧氣重。