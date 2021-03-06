萌系虎爺超人氣 彰縣北斗奠安宮信徒驚呼：卡哇伊　　　

近年各宮廟流行祈求發財金和錢母，彰化縣北斗奠安宮多了一尊可換錢母的神尊，原來是二樓媽祖神桌下的虎爺願意賜福，移駕桌邊，很多信徒看見祂都忍不住大呼「超萌！」獻上50元硬幣換10元錢母，虎爺尊前兩個瓷盆僅兩個月已裝滿錢幣。

北斗奠安宮公關副執行長楊喬安今天表示，奠安宮虎爺神像相傳上百年，確切雕刻年代不可考，一直供奉在媽祖神桌下方，接受信徒香火，自從舊廟搬到台灣民俗村，虎爺跟著軟身媽祖住進奠安宮新廟二樓，新廟氣派萬千，虎爺深居神桌下，默默度過近20年。

去年執事人員清理宮廟，楊喬安看見虎爺的安放位置不太好，旁邊堆有雜物，於是搬出虎爺，仔細檢查發現衪的腹部、底座疑似泡水潮濕損壞，還有火燒痕跡，經向管理委員會反映，獲同意送修，維修約兩個月，趕在春節前送回奠安宮過年。

從事保險業務的楊喬安說，虎爺送修期間，他的事業特別順利，新簽保單增加，「有一股說不出的順心如意」，他覺得是虎爺庇佑，而且是「一種感應方式」，就在虎爺回奠安宮之後，他擲筊請示「是不是有意移出神桌，讓信眾祈求財源？」得到聖筊。