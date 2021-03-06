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萌系虎爺超人氣 彰縣北斗奠安宮信徒驚呼：卡哇伊
近年各宮廟流行祈求發財金和錢母，彰化縣北斗奠安宮多了一尊可換錢母的神尊，原來是二樓媽祖神桌下的虎爺願意賜福，移駕桌邊，很多信徒看見祂都忍不住大呼「超萌！」獻上50元硬幣換10元錢母，虎爺尊前兩個瓷盆僅兩個月已裝滿錢幣。
北斗奠安宮公關副執行長楊喬安今天表示，奠安宮虎爺神像相傳上百年，確切雕刻年代不可考，一直供奉在媽祖神桌下方，接受信徒香火，自從舊廟搬到台灣民俗村，虎爺跟著軟身媽祖住進奠安宮新廟二樓，新廟氣派萬千，虎爺深居神桌下，默默度過近20年。
去年執事人員清理宮廟，楊喬安看見虎爺的安放位置不太好，旁邊堆有雜物，於是搬出虎爺，仔細檢查發現衪的腹部、底座疑似泡水潮濕損壞，還有火燒痕跡，經向管理委員會反映，獲同意送修，維修約兩個月，趕在春節前送回奠安宮過年。
從事保險業務的楊喬安說，虎爺送修期間，他的事業特別順利，新簽保單增加，「有一股說不出的順心如意」，他覺得是虎爺庇佑，而且是「一種感應方式」，就在虎爺回奠安宮之後，他擲筊請示「是不是有意移出神桌，讓信眾祈求財源？」得到聖筊。
虎爺移出神桌，執事人員擺放兩個裝水瓷盆，一個是祈求發財放置硬幣的瓷盆，另一個是錢母盆，沒想到兩個瓷盆很快被放滿錢幣，年輕信徒看見造型可愛的虎爺，都驚呼「卡哇伊」，直接敬獻錢幣，相信待人處事若像虎爺笑咪咪，運勢一定長紅，沒錢母也會進財。
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