快訊

繼大陸後連澳門也禁台灣鳳梨？ 農委會說話了

緬甸軍政府挖開美少女示威者墳墓 目擊者：肉塊遭取出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萌系虎爺超人氣 彰縣北斗奠安宮信徒驚呼：卡哇伊　　　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
北斗奠安宮虎爺聖示讓信徒祈求錢母，廟方執事人員在祂的尊前擺放裝錢母及求財硬幣的瓷盆。記者簡慧珍／攝影
北斗奠安宮虎爺聖示讓信徒祈求錢母，廟方執事人員在祂的尊前擺放裝錢母及求財硬幣的瓷盆。記者簡慧珍／攝影

近年各宮廟流行祈求發財金和錢母，彰化縣北斗奠安宮多了一尊可換錢母的神尊，原來是二樓媽祖神桌下的虎爺願意賜福，移駕桌邊，很多信徒看見祂都忍不住大呼「超萌！」獻上50元硬幣換10元錢母，虎爺尊前兩個瓷盆僅兩個月已裝滿錢幣。

北斗奠安宮公關副執行長楊喬安今天表示，奠安宮虎爺神像相傳上百年，確切雕刻年代不可考，一直供奉在媽祖神桌下方，接受信徒香火，自從舊廟搬到台灣民俗村，虎爺跟著軟身媽祖住進奠安宮新廟二樓，新廟氣派萬千，虎爺深居神桌下，默默度過近20年。

去年執事人員清理宮廟，楊喬安看見虎爺的安放位置不太好，旁邊堆有雜物，於是搬出虎爺，仔細檢查發現衪的腹部、底座疑似泡水潮濕損壞，還有火燒痕跡，經向管理委員會反映，獲同意送修，維修約兩個月，趕在春節前送回奠安宮過年。

從事保險業務的楊喬安說，虎爺送修期間，他的事業特別順利，新簽保單增加，「有一股說不出的順心如意」，他覺得是虎爺庇佑，而且是「一種感應方式」，就在虎爺回奠安宮之後，他擲筊請示「是不是有意移出神桌，讓信眾祈求財源？」得到聖筊。

虎爺移出神桌，執事人員擺放兩個裝水瓷盆，一個是祈求發財放置硬幣的瓷盆，另一個是錢母盆，沒想到兩個瓷盆很快被放滿錢幣，年輕信徒看見造型可愛的虎爺，都驚呼「卡哇伊」，直接敬獻錢幣，相信待人處事若像虎爺笑咪咪，運勢一定長紅，沒錢母也會進財。

北斗奠安宮虎爺面帶微笑，造型可愛親切，移出神桌一躍成為人氣神奠。記者簡慧珍／攝影
北斗奠安宮虎爺面帶微笑，造型可愛親切，移出神桌一躍成為人氣神奠。記者簡慧珍／攝影

媽祖 發財金

延伸閱讀

缺錢男站在廟宇金紙處比「100」手勢 向女信徒詐騙100元被訴

這尊媽祖不姓林！特殊媽祖省親遶境4月24日登場

請大甲媽幫祈雨 近60年未辦的祈雨法會周日鎮瀾宮舉辦

紫南宮吃丁酒 逾4萬人排隊1公里

相關新聞

萌系虎爺超人氣 彰縣北斗奠安宮信徒驚呼：卡哇伊　　　

近年各宮廟流行祈求發財金和錢母，彰化縣北斗奠安宮多了一尊可換錢母的神尊，原來是二樓媽祖神桌下的虎爺願意賜福，移駕桌邊，很...

中彰投分署產業據點近10年來就業率逾8成！陸續開課

勞動力發展署中彰投分署統計，為協助培育在地產業聚落升級及轉型所需要的技術、創新或中高階專業相關人才，自2012年開辦產業...

搶救高麗菜掀熱潮 彰縣芳苑第二場活動賣出36噸

搶救高麗菜菜價大家一起來，彰化縣農漁牧產業觀光推展協會等芳苑鄉六大在地社團，今天下午舉辦第二場認購芳苑鄉高麗菜促銷活動，...

38動起來！台中北區國運中心女性加社群好友免費入場

3月8日國際婦女節將至，台中市北區國民運動中心推出「Powerful Woman女力崛起」婦女節公益活動，3月7日女性市...

台中港北堤辦首屆釣魚交流賽 吸逾300釣客參賽

台中港北堤釣魚示範區今日舉辦第一屆海洋盃全國友善釣魚交流賽，吸引超過300名釣客報名參賽，全場比賽以國際級規範進行評比，...

魏明谷與邱建富有「共識」下屆彰化縣長初選做君子之爭

民進黨下屆彰化縣長黨內初選，目前檯面上，前縣長魏明谷以及現任縣黨部主委邱建富均有意問鼎，選在民進黨主席蔡英文今天中午主持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。