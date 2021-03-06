中彰投分署產業據點近10年來就業率逾8成！陸續開課

勞動力發展署中彰投分署統計，為協助培育在地產業聚落升級及轉型所需要的技術、創新或中高階專業相關人才，自2012年開辦產業人才培訓據點計畫，平均訓後就業率逾8成，3月份陸續開辦職訓課程，為產業人力資源注入新血。

勞動署中彰投分署長林淑媛說，產業人才培訓據點計畫整合轄區產業資源及訓練設備，規畫具前瞻性及就業導向的在職及職前訓練課程，目前共成立「自行車暨智慧綠能產業」、「智慧機械產業」、「製鞋產業」及「智慧自動化產業」4個產業人才培訓據點。

林淑媛說明，這4個產業人才培訓據點連結在地企業用人需求及產業趨勢，課程規畫由淺入深，從一般學科開始打穩基礎，漸進式的加入專業學科及實務術科操作，讓參訓學員從零開始，逐步跟著課程進度習得就業所需技能。

製鞋產業據點學員周毅說，他從海軍政戰兵退役後，想往科技業發展，但受限沒有相關學經歷，只能應徵工廠作業員，後在就業中心看到產業據點開課訊息，立即報名參訓，從基礎的材質認識、鞋面設計開始學起，最後實際運用針車操作、開版完成一雙屬於自己的鞋子，並順利應徵上專案工程師一職，感謝產業據點課程讓他的人生反轉。

勞動署中彰投分署說明，產業人才培訓據點計畫職訓課程歡迎年滿15歲(含)以上民眾報名，課程相關內容可逕至「台灣就業通」(www.taiwanjobs.gov.tw)查詢，或撥打0800-777888洽詢。