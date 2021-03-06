快訊

繼大陸後連澳門也禁台灣鳳梨？ 農委會說話了

緬甸軍政府挖開美少女示威者墳墓 目擊者：肉塊遭取出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中彰投分署產業據點近10年來就業率逾8成！陸續開課

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
製鞋產業據點學員周毅。圖／勞動署中彰投分署提供
製鞋產業據點學員周毅。圖／勞動署中彰投分署提供

勞動力發展署中彰投分署統計，為協助培育在地產業聚落升級及轉型所需要的技術、創新或中高階專業相關人才，自2012年開辦產業人才培訓據點計畫，平均訓後就業率逾8成，3月份陸續開辦職訓課程，為產業人力資源注入新血。

勞動署中彰投分署長林淑媛說，產業人才培訓據點計畫整合轄區產業資源及訓練設備，規畫具前瞻性及就業導向的在職及職前訓練課程，目前共成立「自行車暨智慧綠能產業」、「智慧機械產業」、「製鞋產業」及「智慧自動化產業」4個產業人才培訓據點。

林淑媛說明，這4個產業人才培訓據點連結在地企業用人需求及產業趨勢，課程規畫由淺入深，從一般學科開始打穩基礎，漸進式的加入專業學科及實務術科操作，讓參訓學員從零開始，逐步跟著課程進度習得就業所需技能。

製鞋產業據點學員周毅說，他從海軍政戰兵退役後，想往科技業發展，但受限沒有相關學經歷，只能應徵工廠作業員，後在就業中心看到產業據點開課訊息，立即報名參訓，從基礎的材質認識、鞋面設計開始學起，最後實際運用針車操作、開版完成一雙屬於自己的鞋子，並順利應徵上專案工程師一職，感謝產業據點課程讓他的人生反轉。

勞動署中彰投分署說明，產業人才培訓據點計畫職訓課程歡迎年滿15歲(含)以上民眾報名，課程相關內容可逕至「台灣就業通」(www.taiwanjobs.gov.tw)查詢，或撥打0800-777888洽詢。

自行車 海軍

延伸閱讀

失業職訓學到新技能薪水多3千 銲接班搶手待業不怕苦

WSJ：企業新冠疫情期間調漲最低時薪 風險大

台中彰化年後4場公共工程徵才！184職缺等你來

改變人生的軌跡 從佛光大學開始

相關新聞

萌系虎爺超人氣 彰縣北斗奠安宮信徒驚呼：卡哇伊　　　

近年各宮廟流行祈求發財金和錢母，彰化縣北斗奠安宮多了一尊可換錢母的神尊，原來是二樓媽祖神桌下的虎爺願意賜福，移駕桌邊，很...

中彰投分署產業據點近10年來就業率逾8成！陸續開課

勞動力發展署中彰投分署統計，為協助培育在地產業聚落升級及轉型所需要的技術、創新或中高階專業相關人才，自2012年開辦產業...

搶救高麗菜掀熱潮 彰縣芳苑第二場活動賣出36噸

搶救高麗菜菜價大家一起來，彰化縣農漁牧產業觀光推展協會等芳苑鄉六大在地社團，今天下午舉辦第二場認購芳苑鄉高麗菜促銷活動，...

38動起來！台中北區國運中心女性加社群好友免費入場

3月8日國際婦女節將至，台中市北區國民運動中心推出「Powerful Woman女力崛起」婦女節公益活動，3月7日女性市...

台中港北堤辦首屆釣魚交流賽 吸逾300釣客參賽

台中港北堤釣魚示範區今日舉辦第一屆海洋盃全國友善釣魚交流賽，吸引超過300名釣客報名參賽，全場比賽以國際級規範進行評比，...

魏明谷與邱建富有「共識」下屆彰化縣長初選做君子之爭

民進黨下屆彰化縣長黨內初選，目前檯面上，前縣長魏明谷以及現任縣黨部主委邱建富均有意問鼎，選在民進黨主席蔡英文今天中午主持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。