搶救高麗菜掀熱潮 彰縣芳苑第二場活動賣出36噸

搶救高麗菜菜價大家一起來，彰化縣農漁牧產業觀光推展協會等芳苑鄉六大在地社團，今天下午舉辦第二場認購芳苑鄉高麗菜促銷活動，個人、社團、企業和超市採購和認捐合計約36噸，認捐的高麗菜製成食品後，部分作為義賣品，所得捐給公益社團舉辦活動讓愛無限循環。

彰化縣農漁牧產業觀光推展協會等芳苑鄉六大在地社團本（3）月1日，在漢寶村鎮安宮停車場舉辦第一場捐贈及百人製作高麗菜乾活動，為芳苑鄉農民消化2萬噸高麗菜，也獲得熱烈回響，促成今天第二場企業捐助高麗菜暨百人免費製作台式泡菜活動。

滿載裝箱高麗菜的大貨車駛入芳苑鄉王功福海宮廣場，彰化縣農漁牧產業觀光推展協會、芳苑鄉青工會、芳苑鄉婦聯會、芳苑鄉婦女關懷協會、芳苑鄉青溪婦女協會、芳苑鄉新住民協會的幹部忙著搬運，芳苑鄉各村辦公處、二林青工會、二林新住民服務協會、王功福海宮也派員協助，加速36噸高麗菜下貨和分流裝運的作業。

縣政顧問林保玲說，第二場活動認購10噸高麗菜，依據捐贈者指定，部分轉贈村鄰長和地方社區，另一部分轉贈弱勢團體；認捐26噸分為三部分處理，分別交給社區、社團志工將高麗菜做成高麗菜乾或泡菜，回贈給捐款人和捐給弱勢團體或供作愛心義賣，義賣所得投入公益活動。

金鴻興公司董事長蘇志鴻、縣議員陳一惇及菜農洪福島、洪寶評、縣政顧問林保玲認捐10公噸高麗菜分送芳苑鄉村鄰長；芳苑工業區宏恩塑公司董事長洪哲耀認購1000公斤高麗菜分送員工；芳苑鄉六大社團促銷高麗菜活動成果，不含媒合企業廠商直接向農民購買的數量，今天各社團幹部感謝芳苑鄉村長聯誼會長洪慶豐村長帶領各村長協助發放，參與的社團人士都希望活動除了幫農民改善高麗菜滯銷問題，又幫助許多地方社團或弱勢團體，讓愛無限循環，無限延伸。