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台中港北堤辦首屆釣魚交流賽 吸逾300釣客參賽

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中港北堤釣魚示範區今日舉辦第一屆海洋盃全國友善釣魚交流賽，吸引超過300名釣客報名參賽。圖／蔡其昌服務處提供
台中港北堤釣魚示範區今日舉辦第一屆海洋盃全國友善釣魚交流賽，吸引超過300名釣客報名參賽。圖／蔡其昌服務處提供

台中港北堤釣魚示範區今日舉辦第一屆海洋盃全國友善釣魚交流賽，吸引超過300名釣客報名參賽，全場比賽以國際級規範進行評比，會後並將所有釣獲魚種捐贈社福公益團體，頒獎典禮大家齊呼「魚海相遇，幸福延續」，努力落實台灣為「海洋國家」名號。

今日活動立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、楊瓊瓔、陳柏惟、海洋委員會副主委蔡清標、海洋保育署署長黃向文、台中港務分公司總經理盧展猷、海巡署中部分署分署長張忠龍、台中港警總隊總隊長陳宗能及台中市副市長令狐榮達、副議長顏莉敏、市議員施志昌、王立任、楊典忠、陳廷秀等人與會。

台中港北堤是全台灣第一個海釣示範區，經過蔡其昌、施志昌與台灣釣魚人大聯盟協會理事長詹宗欽的努力下，北堤成為全國知名的釣魚示範區，去年10月正式開放以來，已有10萬人次釣友進場釣魚，進場釣客皆須穿著救生衣、防滑鞋並掃描「友善釣魚認同卡」才能進場。

此次賽事共分為磯釣組、岸拋路亞組、遠投組3項組別，比賽時間為早上7時至12時，除提供優渥獎金、獎座，賽後更有一系列摸彩及表演活動。

蔡其昌表示，感謝蔡英文總統及行政院推動「向海致敬」政策，蔡英文是台中港北堤釣魚示範區的第01號會員，蔡其昌則是第02號會員，肯定北堤示範區的經營管理成效，也歡迎其他縣市一同跟進，讓人民能夠親近海洋，落實海洋國家名號。

蔡其昌 蔡英文 海巡署

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