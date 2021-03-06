快訊

今年第2季權益再縮水 跌落神壇的四張神卡

桌球／職業大聯盟卡達站 林昀儒鄭怡靜混雙奪冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

38動起來！台中北區國運中心女性加社群好友免費入場

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
3月8日國際婦女節將至，台中市北區國民運動中心推出「Powerful Woman女力崛起」，3月7日女性市民只要出示北區國民運動中心臉書粉絲團按讚、IG追蹤或Line@好友任一畫面，即可免費入場使用體適能中心單次1小時或游泳池單次。圖／中市運動局提供
3月8日國際婦女節將至，台中市北區國民運動中心推出「Powerful Woman女力崛起」，3月7日女性市民只要出示北區國民運動中心臉書粉絲團按讚、IG追蹤或Line@好友任一畫面，即可免費入場使用體適能中心單次1小時或游泳池單次。圖／中市運動局提供

3月8日國際婦女節將至，台中市北區國民運動中心推出「Powerful Woman女力崛起」婦女節公益活動，3月7日女性市民只要出示北區國民運動中心臉書粉絲團按讚、IG追蹤或Line@好友任一畫面，即可免費入場使用體適能中心單次1小時或游泳池單次，活動每2小時各50名為限，每人限領1張，發完為止，歡迎女性朋友踴躍參加。

運動局表示，鼓勵女性朋友平時工作忙碌之餘，也應注意自身健康與活力，規畫多項女性專屬活動。北區國民運動中心推出「Powerful Woman女力崛起」婦女節公益，除按讚追蹤加好友免費入場，若明日購買體適能、泳池等課程還贈送造型手機架；朝馬國民運動中心舉辦健康公益講座活動，邀請專業中醫師分享日常健康管理經驗，提升民眾健康意識。

運動局鼓勵女性參與運動促進健康，持續推動相關女性運動專案，包括去年舉辦的「美力台中：WOMEN好漾」、「婦女樂活及新住民運動」，也邀請中市國民運動中心投入女性運動推廣行列，例如南屯國民運動中心開設體適能循環重量訓練女性專班、長春國民暨兒童運動中心規劃游泳女性專班等，透過專屬課程促進女性運動。

3月8日國際婦女節將至，台中市北區國民運動中心推出「Powerful Woman女力崛起」，3月7日女性市民只要出示北區國民運動中心臉書粉絲團按讚、IG追蹤或Line@好友任一畫面，即可免費入場使用體適能中心單次1小時或游泳池單次。圖／中市運動局提供
3月8日國際婦女節將至，台中市北區國民運動中心推出「Powerful Woman女力崛起」，3月7日女性市民只要出示北區國民運動中心臉書粉絲團按讚、IG追蹤或Line@好友任一畫面，即可免費入場使用體適能中心單次1小時或游泳池單次。圖／中市運動局提供

婦女節 中醫 健康管理

延伸閱讀

慶祝婦女節 總統盼未來不再看到「女強人」詞彙

台電超一路板橋龍潭線啟用 蘇貞昌鞠躬感謝

歡慶38婦女節 台中這家buffet餐廳第3位0元

影／保時捷拋錨台中車多馬路中央 女駕駛急壞警助推車

相關新聞

38動起來！台中北區國運中心女性加社群好友免費入場

3月8日國際婦女節將至，台中市北區國民運動中心推出「Powerful Woman女力崛起」婦女節公益活動，3月7日女性市...

台中港北堤辦首屆釣魚交流賽 吸逾300釣客參賽

台中港北堤釣魚示範區今日舉辦第一屆海洋盃全國友善釣魚交流賽，吸引超過300名釣客報名參賽，全場比賽以國際級規範進行評比，...

魏明谷與邱建富有「共識」下屆彰化縣長初選做君子之爭

民進黨下屆彰化縣長黨內初選，目前檯面上，前縣長魏明谷以及現任縣黨部主委邱建富均有意問鼎，選在民進黨主席蔡英文今天中午主持...

南投家扶舉辦一日服務體驗營 讓受助學生學習社會關懷

南投家扶中心今天在南投、埔里、水里三個服務據點舉行春季獎助學金和國中生一日體驗營，並頒發國小、國中、高中及大專獎助學金，...

李家同出書「回首．揮手」 靜宜大學教職員工表敬佩

博幼基金會榮譽董事長李家同最近出版「回首．揮手」一書，匯集豐富的經歷及見解，靜宜大學教職員回憶起這位「前校長」，充滿敬佩...

最後一周！台中豐原安康一期好宅遞補招租至3月15日

台中市首座社會住宅豐原安康一期好宅遞補招租至3月15日止，截至目前為止，已有47戶住宅釋出，其中一房型35戶、二房型9戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。