38動起來！台中北區國運中心女性加社群好友免費入場

3月8日國際婦女節將至，台中市北區國民運動中心推出「Powerful Woman女力崛起」婦女節公益活動，3月7日女性市民只要出示北區國民運動中心臉書粉絲團按讚、IG追蹤或Line@好友任一畫面，即可免費入場使用體適能中心單次1小時或游泳池單次，活動每2小時各50名為限，每人限領1張，發完為止，歡迎女性朋友踴躍參加。

運動局表示，鼓勵女性朋友平時工作忙碌之餘，也應注意自身健康與活力，規畫多項女性專屬活動。北區國民運動中心推出「Powerful Woman女力崛起」婦女節公益，除按讚追蹤加好友免費入場，若明日購買體適能、泳池等課程還贈送造型手機架；朝馬國民運動中心舉辦健康公益講座活動，邀請專業中醫師分享日常健康管理經驗，提升民眾健康意識。