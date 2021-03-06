魏明谷與邱建富有「共識」下屆彰化縣長初選做君子之爭

民進黨下屆彰化縣長黨內初選，目前檯面上，前縣長魏明谷以及現任縣黨部主委邱建富均有意問鼎，選在民進黨主席蔡英文今天中午主持彰化縣黨務座談的時機，邱建富今天在臉書上公開表示，已與魏明谷做好「共識」，初選無論誰出缐、一定全力相挺；魏明谷也同意雙方進行君子之爭，莫再有互相攻擊情事。

不過，蔡英文倒未在黨務座談中，表達下屆彰化縣長提名的看法，只強調國民黨現任縣長王惠美在下屆縣長選舉並非就贏定了，只要黨務及公職人員團結一致，還是可以打敗王惠美的。

2022年縣市長選舉，如無意外，現任國民黨籍彰化縣長王惠美仍將續披戰袍，主要挑戰者仍來自民進黨，其中，以欲東山再起的前縣長魏明谷，以及前任彰化市長、現任民進黨彰化縣黨部主委邱建富的動作最積極，如果魏明谷與邱建富都要爭取黨提名，這也是他們第三度對壘。

為了在黨內出線，他們除積極經營網路社群、通訊媒體外，並在公眾場合密集曝光，而邱建富雖然掌握黨機器，但反制力道不小，魏明谷則無公職在身，被認為打代理人戰爭，兩邊勢力最近在黨內弄得煙硝四起，黨內人士憂心如果再惡化下去，恐怕難免兩敗俱傷。

邱建富今天在個人臉書中表示，「建富從政以來，和魏前縣長既競爭又合作！2022民進黨縣長初選，我們已做好共識：無論誰出缐、一定全力相挺！」此舉引來地方政壇臆測，以為兩人已經協調好。

邱建富表示，本周四（14日）他與魏明谷私下見面，針對下屆黨內縣長初選，已建立共識，由誰出線就支持誰，大家應該槍口一致對外。

魏明谷也表示兩人確有會面，主要是因縣黨部主委選舉鬧得風風雨雨，目前在網路仍相互攻訐，自相殘殺，如果惡化下去，恐怕兩敗俱傷，因此，大家維持君子之爭，誰出線代表民進黨，落敗的一方就要全力相挺。

除魏、邱以外，常被提到的黑馬則有立委陳素月及黃秀芳。不過，與魏同屬新潮流系的陳素月，如魏明谷決定參選就不會選，而黃秀芳也多次表示不會角逐縣長寶座。但政治之事，永遠存有變數。