南投家扶舉辦一日服務體驗營 讓受助學生學習社會關懷

南投家扶中心今天在南投、埔里、水里三個服務據點舉行春季獎助學金和國中生一日體驗營，並頒發國小、國中、高中及大專獎助學金，共有國小500名、國中333名、高中355名及249名大專扶助家庭學童受惠，共頒發795萬6500元獎助學金，減輕學生教育負擔，可以穩定就學成長。

南投家扶社工輔導青少年，發現學生過度沈迷手機和網路，影響人際關係和同儕互動，對未來相當迷惘，也不清楚升學及職涯的選擇，希望培養學生獨立自主和群體生活觀念，所以春季獎學金也結合一日營活動，幫助他們生活學習與社會關懷。

除了在埔里地理中心碑舉辦淨山活動，讓青少年能遠離3C、接觸大自然，也邀請扶助的高中與大專學長姊分享志願服務經驗，讓他們認識到志願服務的多樣性；水里服務處透過「你好，我好，說話趣」青少年團體，讓孩子分享日常生活的人際相處、親子互動的過程及感到困擾之處，社工則引導成員辨別不同溝通方式可能帶來的不同效果，進而認識「非暴力溝通模式」的好處。

南投分事務所則針對國中生舉行「職涯探索」，社工透過牌卡、人格測驗等工具，引導學生自我探索。也邀請東友扶輪社王重詔前社長分享求學、工作經歷及成功經驗，同時開辦6堂夢想講堂，學生可自行決定有興趣的講堂來聽講，由家扶大專生、自立青年或相關人士帶來各科系及職業的介紹，幫助他們認識自己，規畫未來升學、職涯參考。