李家同出書「回首．揮手」 靜宜大學教職員工表敬佩

博幼基金會榮譽董事長李家同最近出版「回首．揮手」一書，匯集豐富的經歷及見解，靜宜大學教職員回憶起這位「前校長」，充滿敬佩。稱讚李家同做事專注、觀察細微、理想性高卻相當務實，並不斷學習，是學者的典範。

李家同在新書「回首．揮手」中指出，他走過大半個世紀，經歷3次政權轉變，驀然回首，輕舟已過萬重山。台灣雖然面對多次不佳的情勢，但都能安然度過，原因是台灣在提升工業時期，腳踏實地，順利從農業國家轉變成工業國家；不僅工業如此，教育發展也相同。

「從基本做起」是李家同認為最重要的事，所以創立博幼基金會，他同時呼籲國家應該重視精密工業，並強調，即使是最精密的工業，也是建立於基本知識和技術上，希望下一代能一步一腳印，帶給國家光明的未來。

靜宜大學校長唐傳義是李家同的學生，他表示，李家同是學者的典範，他用新書「回首．揮手」代表心境，他的「揮手」其實也是跟年輕人「招手」，希望要有更高的遠景。當初李家同放棄美國高薪，為理想及抱負回到台灣，對台灣教育及高附加價值的工業發展寄予厚望。

唐傳義指出，李家同以科技務實和人文關懷思考台灣的未來，鍥而不捨的倡議他所堅持的理念，教導與影響許多人。他也以身作則，親自投入弱勢服務，曾到印度垂死之家體驗，並建立博幼基金會，持續到偏鄉教導弱勢孩童，親手栽種「愛的種子」。

唐傳義說，現在李家同熱衷「類比電路」的設計，代表「活到老、學到老」的最佳典範。他最希望大家能愛護國人自創的價值，所以一直提倡要使用自製及設計的軟體系統。

靜宜副校長王孝熙說，李家同做事很專注，且觀察細微，對新的科技也相當投入，並且不斷學習。最令王孝熙敬佩的是他的「堅持」與「一切從最基本開始」，任何事必須打好基礎，按部就班、堅持不懈，就能進步。