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最後一周！台中豐原安康一期好宅遞補招租至3月15日

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市住宅發展工程處昨晚在豐原慈濟宮廟埕舉辦第2場說明會，現場吸引許多民眾參加。圖／台中市都發局提供
台中市住宅發展工程處昨晚在豐原慈濟宮廟埕舉辦第2場說明會，現場吸引許多民眾參加。圖／台中市都發局提供

台中市首座社會住宅豐原安康一期好宅遞補招租至3月15日止，截至目前為止，已有47戶住宅釋出，其中一房型35戶、二房型9戶、三房型3戶，後續依原承租戶續租情形持續釋出，符合資格民眾把握申請最後一周，踴躍參加。

台中市住宅發展工程處昨晚在豐原慈濟宮廟埕舉辦第2場說明會，現場吸引許多民眾參加。住宅處表示，目前申請最熱門的為二房型，其次一房型，提醒民眾應依實際居住需求提出申請，申請截止後，不可變更申請房型，申請前謹慎思考。

住宅處說，這次採先抽籤再審查，凡年滿20歲以上的台中市民，或於台中市就學、就業且有居住需求但未設籍的國人，皆可填具申請書並檢附戶籍資料，以完成第一階段申請；後續住宅處將辦理電腦抽籤作業，並依抽籤序號通知民眾繳交財稅資料，及住宅法第4條經濟及社會弱勢條件身分證明文件，以辦理第二階段資格審核；資格審核符合者，將再辦理選屋、入住等作業。

住宅處指出，遞補申請地點除文心第二行政大樓1館設立收件櫃檯外，豐原安康好宅1樓的安康好客廳也設置收件櫃檯，民眾可多加利用；如無法臨櫃辦理，可至「台中市政府住宅發展工程處」：https://thd.taichung.gov.tw，下載電子檔或至各區公所索取申請書紙本資料，備妥資料後郵寄掛號至台中市政府住宅發展工程處，以郵戳為憑。

相關問題，可電洽住宅處住宅服務科（04）22289111分機64601～64605。

中市首座社會住宅豐原安康一期好宅遞補招租至3月15日止，截至目前為止，已有47戶住宅釋出。圖／台中市都發局提供
中市首座社會住宅豐原安康一期好宅遞補招租至3月15日止，截至目前為止，已有47戶住宅釋出。圖／台中市都發局提供

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