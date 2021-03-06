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植樹月員林市加碼送樹苗 今下午3點最後發放別錯過
春暖花開，彰化縣員林市公所今天舉辦植樹月活動，4000株苗木提領券分三個時段分送，除了上午10點，下午1點30分和3點各一次，市民相當踴躍索取，大概15分鐘內送完，民眾手腳要快，早一點排隊有機會帶回花木。
員林市公所準備桂花、茶花、茶梅、樹蘭共計4000株贈樹苗免費索取，第一梯次上午10點發送，10點前超過400人排隊領券。市公所舉辦植樹月市集，活動會場員林公園小農擺攤展售植栽、乾燥花、甜點，另有中彰投園藝業者組成的森活市集，展售和指導民眾照顧花木。
員林市長游振雄說，縣政府每年提供2000株樹苗，今年市公所自購1000株樹蘭，加上向南投林區管理處1000株茶梅，合計4000株樹苗，鼓勵大家共同為植樹造林，改善生活居住品質。
市公所舉辦多肉植物組盆DIY，由田尾鄉「綠果庭院」講師教學，限額60人，報名費100元，親子現學現組長，沈浸在營造小小綠森林的快樂氛圍。員林市清潔隊不忘宣導「樂圾通APP」、資源回收兌換贈品，活動頗熱鬧。
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