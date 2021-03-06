影／參觀國軍野戰口糧 蔡英文：下次我也要吃看看

總統蔡英文今天上午到彰化縣線西鄉參觀童話城堡造型的「台灣優格餅乾學院」，看到琳瑯滿目的各種餅乾，童心大發，尤其對於廠方幫國軍量身製作的野戰口糧格外有興趣，還問在場人士「有沒有吃過？這是野戰吃的啦」，「下次我也要吃看看」，媒體順勢問說：「中共增加軍購，我國是不是也要增加？」蔡英文笑答：「我們現在在講軍糧啦」。

「台灣優格餅乾學院」是由業者研發創新，並建立以餅乾知識為主的教學型觀光工廠，包括餅乾知識館及魔法福利社等，每年參觀人數上百萬人次。蔡英文總統是由「台灣優格餅乾學院」觀光工廠總經理吳睿麒及彰化縣長王惠美等人陪同，參觀在地食材製作的餅乾、百年退休老機台等，員工則穿著哈利波特「魔法學校」魔法師造型，總統顯得興致盎然。

蔡英文參觀「高架化」魔法車站，載著餅乾冷卻的小火車進站，吳睿麒幽默介紹，工廠內的小火車都已經「高架化」，縣長王惠美幾乎每次見到總統都要爭取「彰化鐵路高架化」， 這時也順勢提醒總統「我們正在爭取（彰化鐵路高架化）」吳睿麒並先製作印製有「英文」與台灣圖樣的的餅乾送給總統。

蔡英文在參觀研發中心時，由吳睿麒介紹供應給國軍的野戰口糧，蔡英文不禁好奇打開來看，表示裡面有餅乾、肉乾、元氣飲料、能量棒等，還問媒體「你們有沒有看過這個？有沒有吃過？」在場者回應說「沒有！」她笑說「我也沒吃過」，彰化縣長王惠美也笑說「那你們都沒當兵啦！」

媒體追問「給國軍吃很好喔？」因防疫無法在內飲食，小英總統笑說：「這是野戰吃的啦！下次我也要吃看看」，當發現漏說鹽糖時，蔡英文為之呵呵大笑；媒體還問「中共增加軍購？我國是不是也要增加？」蔡英文也笑說「我們現在在講軍糧」。