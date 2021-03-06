彰化寄養家庭高齡化 急徵愛心家庭加入成為安置兒貴人

COVID-19疫情襲捲全球影響各行各業，彰化縣寄養家庭招募去年掛零，彰化家扶中心今天在員林服務處舉辦寄養家庭授證和表揚活動，現有57戶寄養家庭都拿到聘書，彰化家扶將全力突破疫情障礙，募集熱心民眾加入照顧寄養兒少的行列。

寄養家庭24小時不打烊，需有滿滿的愛心接納可能身心狀況偏差的寄養兒少，彰化家扶中心57戶寄養家庭的家長，55歲以上占47%，50至55歲占23%，35至40歲的只有5%，若從成為家養家庭的時間對照以上比例，彰化家扶寄養家庭呈現嚴重高齡化趨勢。

寄養家庭的家長今天領取聘書之外，也分享照顧寄養童的經驗。擔任寄養媽媽滿10年的「樺媽總」說，第一個寄養孩子到她家，表達的負面情緒讓全家很有壓力，她的兒子要考大學，忍不住抱怨「如果我考差了就是你害的」；她學習照顧寄養童的技巧，陪伴做早期療育，10年風風雨雨過去了，她覺得內心踏實和快樂，兒子現在也能體會和幫忙照顧。

參加寄養家庭滿10年的「李爸爸」印象最深刻是照顧「翰翰（化名）」，被緊急安置到他家，雖然短短3個月，兩人很快建立感情。他說，年僅5歲的翰翰要離開寄養家庭時，對他表示「有一天，我會回來看你，也會送你一台『脫拉庫』」。即使知道是翰翰的童言童語，他既窩心又感動。

彰化家扶中心2017年至2018年招募9戶新寄養家庭，2019年同樣招募9戶，北彰化30戶，南彰化27戶，集中在都會區和周邊鄉鎮。去年遭逢疫情募集家庭數掛0，去年遭逢疫情掛0，目前寄養家庭總共照顧82名被政府安置的兒童。彰化家庭中心主任王震光說，居住彰化縣、學歷國中以上、有安全且足夠的家庭空間、健康狀況良好、無不良素行等，都可以「打開家門讓愛住進來，成為受虐兒少的最佳守門員」，共同成為孩子生命歷程中的貴人，意者可洽彰化家扶寄養家庭招募專線請洽04-7272085寄養組。