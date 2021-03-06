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第11屆北台中聯合贈苗活動 8千株樹苗1小時送光

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
北台中聯合贈苗活動今年邁入第11屆，台中市議員吳敏濟今日出席贈苗活動。圖／吳敏濟提供
北台中聯合贈苗活動今年邁入第11屆，台中市議員吳敏濟今日出席贈苗活動。圖／吳敏濟提供

第11屆北台中聯合贈苗活動今日在大甲體育場舉行，台中市議員吳敏濟邀請市民在防疫期間不忘種樹愛護地球，今年苗木多達11種，合計8千株，提供鄉親綠美化環境多樣的選擇。

北台中聯合贈苗是台中市最大規模贈苗活動，今年邁入第11屆，種樹已蔚為風氣。每年農曆年後，吳敏濟服務處就會接獲甲安埔鄉親的詢問電話。

今年樹苗有桂花、櫻花、杜鵑、樹蘭、白千層、羅漢松、台灣肖楠、七里香、相思樹、木麻黃、台灣海桐等11種，今日一早就有上千人前往，不少祖孫三代一起出動排隊領取樹苗，8千株樹苗1個多小時已全數送完。

吳敏濟表示，為改善空氣品質，幫助社區綠美化，服務處在10年前決定每年都要在植樹節前舉辦贈苗活動，合計已送出近7萬株樹苗，讓海線地區的空品得以改善，過去也爭取在鐵砧山栽種2千多株櫻花，讓甲安埔民眾賞櫻不必大老遠跑去陽明山。

吳敏濟感謝東勢林管處、農業局和大甲、大安、外埔區公所，最重要的是鄉親持續支持植樹活動，減緩氣候暖化就從自己做起，為美好的地球盡一份心力。

第11屆北台中聯合贈苗活動，今日在大甲體育場舉行。圖／吳敏濟提供
第11屆北台中聯合贈苗活動，今日在大甲體育場舉行。圖／吳敏濟提供

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