伯立歐身障者家園基金缺口大 百萬藝術義賣品今起展出

台灣身障者和照顧者的「雙老」問題嚴重，彰化縣小兒麻痺關懷協會募款興建身障家園，今年元月首度舉辦義賣募款餐會，賣出57件藝術作品，還有37件等待善心人士認購，因尚未拍賣的作品單價高，協會今天起在二林鎮立圖書館展覽提高畫作能見度，希望早日找到買家。

彰化縣小兒麻痺關懷協會會員在圖書館騎樓表演音樂律動，感謝社會各界協助籌募伯立歐家園工程基金。理事長陳忠盛說，協會身障會員是一群有福氣的人，「雖然小時候只能在地上爬行，不敢抬頭捨望未來，但因為有愛，讓我們的生命不再卑微。」期待社會大眾無私的愛可以傳承，陪伴身障者安心就業及老有所終。

小兒麻痺關懷協會今年元月在花壇鄉舉辦第一場「藝術有愛 藝挺伯立歐」義賣募款餐會，當天喊價熱烈，57作藝術作品被買走，包括二林區在地藝術家陳炳臣的畫作108萬元拍出，但最高價200萬元及100萬元的多幅作品還沒伯樂叩門，協會即日起到3月29日在二林鎮立圖書館展覽部分義賣品也是藝術品。

文化局長張翠芬和二林鎮長蔡詩傑等人致詞表示，任何創作存放倉庫無人觀賞，實在可惜，伯立歐家園募集的義賣品都極具藝術價值，有浮雕菊花、油畫、水彩等作品，很值得購買和掛在家裡、辦公室或展館。