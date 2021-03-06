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影／南投竹山菸葉館閒置多年 變身熱門親子文創基地

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
竹山菸葉館荒廢20多年，重新整修煥然一新，也成為竹山市區藝文中心。記者江良誠／攝影
竹山菸葉館荒廢20多年，重新整修煥然一新，也成為竹山市區藝文中心。記者江良誠／攝影

竹山菸葉館曾是竹山鎮菸草生產重要基地，但因菸葉種植沒落，菸葉館在921地震後關閉閒置，成為市區蚊子館，竹山鎮公所爭取經費整修，去年並引進文創業者進駐，透過餐飲輕食和香水DIY體驗，老菸樓變身文創基地，也成為竹山老街觀光發展新契機。

竹山鎮早期種植菸葉，也是當地重要經濟作物，菸葉館座落在竹山市鬧區，以方便各地菸葉集散，在此分類、烘乾菸葉。但1980年後台灣開放洋菸進口，本土菸受到衝擊，菸葉種植面積快速縮減，竹山菸葉館日漸沒落，並在921大地震後關閉，成為竹山市區一大閒置空間。

竹山菸葉館已經有70多年歷史，主要為木造結構，深具產業和文化價值。竹山鎮公所申請為歷史建築，爭取經費重新整修，由古蹟修繕團隊整修，以傳統建築工法「編竹夾泥牆」修繕，材料包括桂竹、稻桿、稻殼、黏土、麻絨、石灰等天然材料，環境負擔最少且可調節濕度、吸散熱快速，修復後的菸葉館堪稱低碳建築。

鎮公所也引進文創品牌「小日子」進駐，透過文創商品、親子體驗與竹山產業結合，公所也在菸葉館舉辦藝文活動，振興產業發展。魏姓業者說，為了讓大家更瞭解菸葉館的歷史，也向菸農收集菸擔、大秤、夾菸桿等當年烘烤菸葉工具，讓遊客認識菸葉館歷史。蔡姓菸農說，看到菸葉館荒廢相當可惜，現在重新整修煥然一新，他相當欣慰。

竹山菸葉館重獲新生，也提供香氛、香水DIY，還有文創商品，成為竹山市區新興藝文展演空間，吸引親子參加，不僅見證台灣菸業發展歷史，也帶動竹山老街觀光發展。

竹山菸葉館重新啟用，小朋友參與DIY課程，開心秀出自己調製的香水。記者江良誠／攝影
竹山菸葉館重新啟用，小朋友參與DIY課程，開心秀出自己調製的香水。記者江良誠／攝影
竹山菸葉館重新啟用，過去生產菸葉的基地，現在轉型教導遊客製作香氛、香水，為竹山觀光帶來新活力。記者江良誠／攝影
竹山菸葉館重新啟用，過去生產菸葉的基地，現在轉型教導遊客製作香氛、香水，為竹山觀光帶來新活力。記者江良誠／攝影
竹山菸葉館荒廢20多年，重新整修煥然一新，內外空間也成為竹編等工藝品展示點，成為市區藝文中心。記者江良誠／攝影
竹山菸葉館荒廢20多年，重新整修煥然一新，內外空間也成為竹編等工藝品展示點，成為市區藝文中心。記者江良誠／攝影
竹山菸葉館荒廢20多年，重新整修煥然一新，並引進文創品牌小日子進駐，吸引遊客和親子造訪。記者江良誠／攝影
竹山菸葉館荒廢20多年，重新整修煥然一新，並引進文創品牌小日子進駐，吸引遊客和親子造訪。記者江良誠／攝影

文創 歷史建築 921大地震

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