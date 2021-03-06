台中榮總中榮藝廊啟用！打造暖心醫療場域

台中榮總利用連通走廊規畫設置「中榮藝廊」啟用，展出院內醫護繪畫創作，以及歷年「中榮之美」攝影比賽得獎作品。台中榮總院長陳適安說，台中榮總向來堅持以病人為中心，因此希望打造暖心的醫療場域，期待透過中榮藝廊展出的繪畫與攝影作品，可以舒緩病人就醫時緊張及不安的情緒，拉近病人與醫院距離，創造和諧的醫病關係。

設置「中榮藝廊」的點子來自陳適安，透過醫療大樓連通走廊多元運用，展出作品有院內醫護人員公餘自由創作，放射腫瘤部醫師葉慧玲的院內紓壓畫畫班藝文作品，以及歷年台中榮總院慶舉辦「中榮之美」攝影比賽脫穎而出的攝影作品，宛如走入美術館。