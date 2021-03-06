南投縣偏鄉無眼科 衛生局走動式巡診方便民眾就醫

南投縣65歲以上老年人口逾9萬人，占全縣人口18.7%，慢性疾病會引發眼科疾病，如白內障、黃斑部退化、視網膜病變等，也是中老年失明重要的原因，全縣眼科醫療院所僅有16家，偏鄉民眾就醫困難，衛生局積極採走動式服務，提供偏鄉診療，以及早發現並提供治療。

南投縣衛生局表示，眼科醫療院所共有4家醫院、12家診所，主要分佈於南投市4家、草屯鎮4家、埔里鎮5家，竹山醫療次區域僅竹山鎮2家及水里鄉1家共3名眼科醫師，服務12萬5175縣民，眼科醫師及設備極為缺乏，民眾一旦有眼科檢查的需求，常因不便利性而延遲就醫或不就醫。

為照顧長者視力健康，衛生局以縣府統籌分配稅款籌措100萬元購置眼科儀器一套，並協調各界投入眼科人力及設備，採走動式服務分別在集集、名間、鹿谷、中寮、魚池、國姓等6個鄉鎮衛生所，每月提供至少1次眼科醫療服務，至去年底服務逾5000人次。

南投縣府秘書長洪瑞智說，台中中央扶輪社最近也和12個扶輪社與縣府合作提出「偏鄉糖尿病視網膜病變視力篩檢及眼科疾病預防計畫」，籌資、規劃申請國際扶輪全球獎助金，捐贈先進的眼科儀器，為南投民眾提供優質的眼科檢查服務，協助民眾早期發現眼睛疾患，盡速接受治療，解決眼科就醫問題。