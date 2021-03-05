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高手在民間 快來報名組合盆栽競賽拿獎金2萬元

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
田尾公路花園協會專家如雲，尋找具市場潛力的民間高手設計組合盆栽。記者簡慧珍／攝影
田尾公路花園協會專家如雲，尋找具市場潛力的民間高手設計組合盆栽。記者簡慧珍／攝影

想試一試有多少園藝設計的實力嗎？第一屆商品化組合盆栽競賽暨成果研討會即日起受理報名，1至3人一組，限量40組，作品必須以2000元以內成本組合出3000元至5000元的價值感，首獎獎金最高2萬元，得獎作品將列入市場化討論。

社團法人彰化縣田尾公路花園協會今天說明這項競賽和成果研討會，由經濟部、勞動部、彰化縣政府、田尾鄉公所指導，本（3）月27日、28日在來益香傳統小吃旁停車場（彰化縣田尾鄉民族路一段214號）舉辦活動，報名3月20日下午5點截止。

27日上午9點到12點競賽，參賽者到協會指定的田尾公路花園商家採購2000元以內的園藝資材，使用主辦單位提供的容器，在中午12點前完成以「商品化組合盆栽競賽」為主軸的作品，競賽將選拔首獎1名，第二名的2名，第三名的3名，優勝3名；網路票選人氣獎1名。參賽者參加主題研討，28日得獎人分享創作理念。

首獎獎金2萬元，最佳人氣獎獎金1萬元，競賽總獎金近7萬元，報名費每人1000元，社團法人彰化縣田尾公路花園協會希望集思廣益創作組合盆栽，發揮植物療癒感，想來挑戰的民眾可洽詢（04）8832626或0975-302013。

盆栽 勞動部

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