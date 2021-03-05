中市百名經典女性 盧秀燕贈玫瑰與麵包

婦女節前夕，百名入選台中市經典女性者，今天齊聚台中市政府，從19歲到101歲，台中市長盧秀燕除致贈每人玫瑰與麵包並說，每個經典女性的背後都有動人的故事。

婦女節即將到來，台中市社會局下午在市府舉辦「我，就是經典─我們（WOMAN）綻出來」生命故事展，盧秀燕到場為入選經典女性致贈玫瑰及麵包，呼應1908年3月8日在紐約舉行的女性工人街頭遊行，口號正是「玫瑰與麵包」。藝人周蕙也到場代言。

盧秀燕表示，女性人口雖占總人數約一半，但6都中，她是唯一女性市長，可見女性在社會上還是充滿挑戰，女性要出頭天仍然面臨困難，這次拔擢各行各業優秀女性接受表揚，看到女性所做出的奉獻，希望能提供她們更好的支持。

盧秀燕指出，這次入選百名經典女性者橫跨各行各業及各年齡層，最年輕的19歲，最年長101歲，其中101歲的羅劉阿自，擔任產婆，曾接生逾5000名新生兒，在過去重男輕女的年代裡，是極少數能接受教育的女性。

盧秀燕表示，還有一名身高才140公分的何麗華，為了養家活口，卻從事粗重的水泥工，辛苦付出，從不抱怨。最年輕的入選者柯沂辰只有19歲，自幼父母離世，因為對國家的認同，隻身從馬來西亞回到台灣，半工半讀，勇敢努力向前。

社會局長彭懷真表示，希望透過這次活動，分享她們的奮鬥歷程，期待這一股積極向上的力量，鼓勵人心。