快訊

桌球／婚姻出問題 日本T聯賽暫未考慮撤換福原愛大使身分

中市百名經典女性 盧秀燕贈玫瑰與麵包

中央社 / 台中5日電

婦女節前夕，百名入選台中市經典女性者，今天齊聚台中市政府，從19歲到101歲，台中市長盧秀燕除致贈每人玫瑰與麵包並說，每個經典女性的背後都有動人的故事。

婦女節即將到來，台中市社會局下午在市府舉辦「我，就是經典─我們（WOMAN）綻出來」生命故事展，盧秀燕到場為入選經典女性致贈玫瑰及麵包，呼應1908年3月8日在紐約舉行的女性工人街頭遊行，口號正是「玫瑰與麵包」。藝人周蕙也到場代言。

盧秀燕表示，女性人口雖占總人數約一半，但6都中，她是唯一女性市長，可見女性在社會上還是充滿挑戰，女性要出頭天仍然面臨困難，這次拔擢各行各業優秀女性接受表揚，看到女性所做出的奉獻，希望能提供她們更好的支持。

盧秀燕指出，這次入選百名經典女性者橫跨各行各業及各年齡層，最年輕的19歲，最年長101歲，其中101歲的羅劉阿自，擔任產婆，曾接生逾5000名新生兒，在過去重男輕女的年代裡，是極少數能接受教育的女性。

盧秀燕表示，還有一名身高才140公分的何麗華，為了養家活口，卻從事粗重的水泥工，辛苦付出，從不抱怨。最年輕的入選者柯沂辰只有19歲，自幼父母離世，因為對國家的認同，隻身從馬來西亞回到台灣，半工半讀，勇敢努力向前。

社會局長彭懷真表示，希望透過這次活動，分享她們的奮鬥歷程，期待這一股積極向上的力量，鼓勵人心。

盧秀燕 台中市 婦女節

延伸閱讀

中捷藍線增327億林佳龍有意見 議員譏：內行人說外行話

中捷反恐維安演練 盧秀燕：通車前要完全準備好

影／台中捷運即將通車 反恐演練民眾噴血超逼真

中捷藍線增加300多億？盧秀燕：部分改地下化又增設2站

相關新聞

中捷將通車警反恐演練超逼真 模擬炸彈爆炸、挾持人質

台中捷運安全項目近期在市府嚴格審視把關下，已通過多重測試，刻正送交委員會審查，恢復通車指日可待。今天上午市警局與台中捷運...

影／台中捷運即將通車 反恐演練民眾噴血超逼真

台中市長盧秀燕今天上午出席中捷反恐維安及多重災害演練，她在致詞時表示，因應中捷即將通車，所以要在通車前做好安全工作。因應...

高手在民間 快來報名組合盆栽競賽拿獎金2萬元

想試一試有多少園藝設計的實力嗎？第一屆商品化組合盆栽競賽暨成果研討會即日起受理報名，1至3人一組，限量40組，作品必須以...

彰化市綠底斑馬線劃設44處 防滑係數提高避免打滑

彰化縣府去年開始推動「彰化市人本城區環境整合計畫」，改善人行空間，農曆過年後開始在彰化市44個路口畫設綠底白線行人穿越道...

中捷藍線增327億林佳龍有意見 議員譏：內行人說外行話

中捷運藍線綜合規劃送交通部審議，經費比可行性評估時增加327億，總經費達1309億。交通部長林佳龍今早表示，中市府應審慎...

水情吃緊！南投集集鎮立游泳池率先宣布延後開放

全省水情吃緊！南投縣集集鎮雖位在濁水溪畔，面對全縣上周已調整為減壓供水的黃燈，為共體時艱，鎮公所率先宣布延後開放鎮立游泳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。