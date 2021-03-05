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彰化市綠底斑馬線劃設44處 防滑係數提高避免打滑
彰化縣府去年開始推動「彰化市人本城區環境整合計畫」，改善人行空間，農曆過年後開始在彰化市44個路口畫設綠底白線行人穿越道線，為縣內近期最大規模新式斑馬線畫設，過去斑馬線被質疑容易造成騎士打滑，彰化縣府工務處指出，新鋪面抗滑係數BPN值高達75以上，比過去的標準高。
為友善行人，縣府考量彰化市南郭路、介壽北路學區附近因不適合做高階型的人行步道，畫設了標線型人行道，但因緊鄰住宅店家，仍有許多機車停在人行步道上，仍待宣導改善。
現在講求以人為本的用路概念，外縣市試辦3D立體式斑馬線，或埋設發光崁燈提醒用路人安全，彰化縣起步較晚，近年才跳脫傳統斑馬線，埔心鄉、社頭鄉都曾在道路改善工程時也一併畫設綠底斑馬線，大都屬於示範性質。
彰化縣府工務處長林漢斌指出，這次彰化人本城區計畫一併改善路口行人穿越道線，主要在機關學校與車站附近等，增加畫設中央推動的綠底斑馬線，視覺更醒目，為避免久了斑馬線斑駁影響用路人安全，未來會定期巡查行人穿越線狀況。
彰化市南郭國小、彰化女中、彰化高中到彰化高商周遭都可見綠底行人穿越線陸續畫設，預計3月20日就能全數完成，彰化縣府工務處說，一般道路標線防滑係數為45，新的斑馬線標線鋪料為「冷塑型彩色止滑塗料標線」，抗滑係數也提高，在路口轉彎處也畫設轉彎虛線，行人穿越道畫設從路口處退縮，都是為了避免車輛A柱視線遮擋傷及行人，提升行人安全。
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