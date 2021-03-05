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南投首辦偶戲馬拉松 露天免費看布袋戲

中央社 / 南投縣5日電

南投縣政府文化局推廣傳統布袋戲，3月21日到5月22日舉辦首次「偶戲馬拉松」，除1場為售票演出，其餘7場都在文化局戶外廣場，以類似傳統野臺戲的形式讓民眾免費看戲。

「偶戲馬拉松」串聯8個布袋戲團隊，2個月輪番上陣，文化局今天對外宣傳，邀各掌中劇團操偶師帶來精彩演出，維妙維肖的戲偶動作搭配逗趣旁白，讓人看得目不轉睛。

縣府文化局長林榮森表示，到廟會看露天布袋戲是許多人回憶，隨著時代變遷，布袋戲這種台灣傳統表演藝術逐漸式微，現在若有廟會請布袋戲團演出，「幾乎只剩神明在看」，實在很可惜，因此，盼藉由舉辦偶戲馬拉松讓更多年輕人認識布袋戲，傳承文化。

根據文化局資料，3月27日下午2時30分台北木偶劇團「土地公的煩惱」為售票演出，地點在文化局演藝廳，觀眾可洽兩廳院售票系統。

其餘演出在文化局戶外廣場，自由入場，場次為3月21日泰興樂掌中藝術團「武林恩仇錄之母子情仇」、3月28日藝龍布袋戲劇團「岳飛收妖」、4月18日㩳愉轃北管掌中實驗團「孔明與孟獲」。

另外，5月8日雷峰掌中劇團「孫悟空鬧天宮」、5月15日鳳舞奇觀布袋戲團「鹿角還狗哥」、5月16日五洲秋峰園掌中劇團「民間奇譚之鹿犬記」、5月22日昇平五洲園「美猴王大鬧水晶宮」，演出時間都為下午2時30分，觀賞節目可集點換限量布袋戲彩繪組。

布袋戲 文化局 馬拉松

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