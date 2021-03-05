中捷藍線增327億林佳龍有意見 議員譏：內行人說外行話

中捷運藍線綜合規劃送交通部審議，經費比可行性評估時增加327億，總經費達1309億。交通部長林佳龍今早表示，中市府應審慎評估市府預算編列與財政負擔，他擔任市長任內已獲行政院核定通過可行性研究計畫，預算約為981億元，行政院公文也白紙黑字指出，超出預算將由地方自籌。

台中市國民黨議員楊正中批林佳龍，當過台中市長「內行人還講外行話，又在睜眼說瞎話」，藍線的可行性評估，林佳龍編列981億元，土地徵收費用才編一點點，另外，林編列的預算把未來可能帶來的營收，就是自償性經費編到最高，綜合規劃本來就會對工程有調整，地下化車站增加工程經費就會增加，這是大家都知道的事。

楊正中說，前市府的藍線可行性評估，土地徵收費才一點點，林佳龍任內調漲地價，盧秀燕降地價都不及林佳龍漲的多，土地徵收費勢必增加，以目前市政路拓寬道安和路這一小段，土地徵收就要14億元，盧的藍線綜合規劃土地徵收編列124.98億元，絕對不夠。

楊正中說，林佳龍留給盧秀燕可舉債額度僅80億元，盧上任後目前可舉債額度增加至200多億元，林執政4年每年平均借205億元，台中財政缺口、惡化都是林造成的，舉債額度僅200多億元，可能連土地徵收費都不夠。

前台中市交通局長王義川表示，捷運沿線土地徵收款均依照市價編列，盧市府將藍線捷運規劃又拖了2年過去，土地徵收費用勢必增加，已相差90億，其他暴增的200多億因改了路線、增加車站、及延長地下段長度增加等因素。

王義川說，依據行政院2018年10月所核定可行性研究函示，就明確指出中央補助經費452.79億元為上限，且自償率至少為37.15%，綜合規劃若與可行性研究差異過大，增加經費如屬可控制因素，應由地方政府全額負擔，市府若有決心要建設大台中軌道運輸，就應提出在財務上具可行性的規劃，不要隨便喊價，然後屢屢將暴增的經費推給中央。

台中市交通局表示，藍線從可行性研究到綜合規劃，除配合物價調整外，綜合規劃階段所使用的路線工程精度，都比可行性研究階段的精度高，且綜合規劃階段將路線進行全盤檢討，減少高架、增加地下化路段，又增設2站，另外，土地徵收後所有權為市府所有，費用當然由地方政府自行負擔。

藍線整體計畫總經費1309.02億元，依據行政院主計處公布之財力等級調整中央地方分攤經費比例後，中央補助661.31億元，而地方負擔647.72億元含徵收土地費用124.98億元。

國民黨議員李中說，林佳龍當過台中市長還搞不清楚狀況，當初他的藍線可行性研究土地徵收費編列很少，這件事大家都知道，林當時還說過，「土地徵收費可不編，能和地主聯合開發」都是空中樓閣，如果他還想選市長，建議把這件事搞清楚。盧秀燕「很實際」編列了土地徵收費，攤開預算讓全體市民知曉，才是負責的作法。