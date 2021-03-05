水情吃緊！南投集集鎮立游泳池率先宣布延後開放

全省水情吃緊！南投縣集集鎮雖位在濁水溪畔，面對全縣上周已調整為減壓供水的黃燈，為共體時艱，鎮公所率先宣布延後開放鎮立游泳池，接下來將視三、四月降雨情形，再視依水量決定六月後是否開放。

集集鎮長陳紀衡表示，過去每年五月都如期開放鎮立游泳池，雖然每月高達50萬的虧損，對預算有限的小鎮是沉重的花費，但想到盛夏溽暑期間，能夠讓鎮民進場游泳獲得樂趣，且能運動健身，是一筆非常值得的投資。

近來中南部水情持續惡化，根據氣象局的春季天氣展望，三四月雨量仍偏低，要有大量雨水緩解乾旱，可能要等到梅雨季後；即使中部最大的日月潭水庫水情，更是一舉降到739.42公不，儲水量不到一半，只剩48.5%，不光各個用水大戶都開始減壓節約用水；考量水情持續嚴峻，南投集集鎮公所因而宣布，鎮立游泳池延後開放，六月後視降雨情形再決定。