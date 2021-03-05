聽新聞
test
0:00 / 0:00
水情吃緊！南投集集鎮立游泳池率先宣布延後開放
全省水情吃緊！南投縣集集鎮雖位在濁水溪畔，面對全縣上周已調整為減壓供水的黃燈，為共體時艱，鎮公所率先宣布延後開放鎮立游泳池，接下來將視三、四月降雨情形，再視依水量決定六月後是否開放。
集集鎮長陳紀衡表示，過去每年五月都如期開放鎮立游泳池，雖然每月高達50萬的虧損，對預算有限的小鎮是沉重的花費，但想到盛夏溽暑期間，能夠讓鎮民進場游泳獲得樂趣，且能運動健身，是一筆非常值得的投資。
近來中南部水情持續惡化，根據氣象局的春季天氣展望，三四月雨量仍偏低，要有大量雨水緩解乾旱，可能要等到梅雨季後；即使中部最大的日月潭水庫水情，更是一舉降到739.42公不，儲水量不到一半，只剩48.5%，不光各個用水大戶都開始減壓節約用水；考量水情持續嚴峻，南投集集鎮公所因而宣布，鎮立游泳池延後開放，六月後視降雨情形再決定。
陳紀衡說，集集鎮除了民生用水需要外，農業、觀光業也都有用水需求，所以決定共體時艱減少非必要用水，也呼籲民眾落實節約用水，像是以淋浴取代盆浴，洗米水用來澆花，或改裝省水馬桶、洗衣機等，以共度缺水難關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言