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彰化市寸土寸金 7里結合興建聯合里辦公室
彰化市區土地寸土寸金，社區村里想要有自己的活動中心或辦公室相當困難，舉辦里民活動受限，彰化縣府與彰化市公所共同促成下，在太平街興建萬壽、中央、富貴、民權、長樂、大同、永生7里共用的中央聯合里辦公室，完工後可提供里民安全的洽公及休閒場域。
彰化市區用地有限，該7里過去就組成聯合里辦公室，為了這次改建工程，目前暫租對面民宅辦公，彰化縣長王惠美今天出席辦公室動土典禮表示，這個興建案延宕多年，因物價指數上漲流標數次，最近終於標出，辦公室內部相關軟體設置，縣府將會視各里需求協助做相關配合，未來希望也成為長輩們的社區關懷據點，造福更多縣民。
彰化市長林世賢表示，本案土地有部分為彰化縣政府所有，土地為住宅區建築用地無法移撥，只能用讓售方式移轉，感謝縣府及縣議會全力來促成，以及後續縣府協助軟體設施，市公所會督促工程如期如質完工，這次縣市合作，期盼如期完工。
新的聯合里辦公室規劃為4樓建築，分為動態及靜態空間，總坪數2722平方公尺，總工程經費1197萬元，1樓設置停車場，2樓設置聯合里辦公室、3、4樓則提供里民活動休閒、閱覽、學習等多功能空間。
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