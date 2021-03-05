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彰化童軍今遊溪湖糖廠 歡度三五童軍節

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
三五童軍節，彰化縣童軍到溪湖糖廠草皮區進行團體活動。記者簡慧珍／攝影
三五童軍節，彰化縣童軍到溪湖糖廠草皮區進行團體活動。記者簡慧珍／攝影

今天是三五童軍節，彰化縣約910名各級學校童軍團與服務人員今天到溪湖糖廠，參加彰化縣慶祝110年三五童軍節暨各級童軍聯合檢閱大會，體驗糖廠小火車、軍童技能等活動，學習各種求生技能和培養團隊精神。

縣長王惠美、溪湖鎮長黃瑞珠等地方首長、民代和台糖中彰區處經理曾吉松等人出席，王惠美頒獎給表現傑出的童軍，其中黃政豪、劉翰鴻參與各級童軍活動，服務優良，熱衷活動，歷經近30個月的努力，由高級、獅級、長城、國花循序晉級，劉翰鴻獲得20項、黃政豪獲得22項的專科章（應取得18項以上的專科章）並通過各級審核，成為國花童軍，實屬不易。

今天的童軍活動有小火車體驗、童軍技能、專科考驗及生態保育等主題，童軍技能以闖關方式進行，利用飲料罐、乒乓球等生活中容易取得的物品，藉由遊戲方式和小隊行動讓參與的夥伴學習各種求生技能，培養童軍的合作默契，進而增進良好人際關係。

彰化縣童軍會總幹事謝格倫表示，縣政府和縣長重視童軍教育，縣內全體童軍團今天透過活動相聚，同時促進團隊合作精神和童軍技能，提升小朋友各項學習能力，希望未來更多兒童和少年加入童軍，經由童軍教育在德、智、體、群、美，獲得更全方位的均衡發展，成為一位日日行善，服務社會的好公民。

生技 王惠美

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