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「大使帶你遊世界」今僑泰高中開講！學子開拓國際視野
台中市教育局「大使帶你遊世界」講座今天在僑泰高中開講，由陸委會前主委、外交部政務次長夏立言主講兩岸關係議題，並分享駐外經歷，與師生互動熱烈，擴大學生國際視野。
夏立言認為，面對球化挑戰，學生應肩負起全球公民的責任。他從時事切入，暢談國際關係對於政治、經濟，以至日常生活的影響，並分享派駐他國的經驗，例如國際之間交往的法則，以及外交人員派駐在外的實質工作內容。
僑泰高中學生吳珮漩說，聽過大使演講後，對於外交人員的臨場應變能力與高抗壓性感到印象深刻，尤其是面對兩岸關係時，更需展現出智慧與高度。也了解到台灣在國際上面臨處境圍繞著兩岸關係打轉，以負責任的態度經營是當今台灣公民重要的課題。
僑泰高中校長温順德說，感謝台中市教育局舉辦「大使帶你遊世界」講座，讓退休大使進入高中校園，分享駐外經歷與英文學習經驗，增進同學們的國際視野，培養全球公民意識，非常有意義。
温順德指出，夏大使以「兩岸關係」為主軸，深入剖析兩岸政策的演變，不僅攸關兩岸雙方利益，還牽涉到亞太地區的情勢，甚至美中兩大強權的戰略布局與全球安全，讓學生深切體認兩岸關係的重要性，是一堂最好的公民教育課程。
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