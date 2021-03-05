台中法院舉辦油畫及立體造型創作展 拉近與民眾的距離

2021年初雖仍在疫情陰霾的籠罩下，但台中高等行政法院不減服務熱情 ，致力打造民眾樂於親近環境。邀請藝術家現任南開科技大學文化創意與設計系專任副教授兼系主任的游守中老師， 以「形色拼圖生活與印像記述」為主題，舉辦油畫及立體造型創作展。

本次個展於今天上午開幕，台中高分院長高金枝、台中地院長江錫麟、雲林地院長李淑惠、台中地檢署檢察長毛有增檢察長等，台中律師公會理事長楊銷樺以及南投藝術大家寧可大師等中部司法界、藝文界人士等數十人參與開幕儀式。

台中高等行政法院長許金釵致詞，表示司法院近來一連串諸如致力與社會對話，透過社交平台、圖文、微電影等方式，或讓法官走 進人群，希望扭轉司法高高在上的刻板印象的理念，該院同樣秉承這一理念，努力打造自己成為更親民、禮民的法院，期許讓民眾瞭解在莊嚴肅穆的法院建築外表下，裡面裝著的卻是友善溫暖的心。

在軟體方面該院特別 在網路上成立「法律生活小故事」部落格，定期發布特別請法官助理撰寫淺顯易懂的公法類小故事，同時也張貼在 該 院的臉書粉絲專頁，以白話、通俗的語言，讓一般民眾容易吸收行政法及各項法治觀念。

在硬體方面， 含本次已經舉辦了 4次畫展及1次的攝影展，也在去年將一樓法庭走道區正式定名為「藝文走廊」，讓此區成為讓此區成為傳達法院溫度的地方，以畫作或攝影等藝術作品來緩和開庭當事人情緒。

希望給法院同仁、非案件當事人的一般社會大眾，一個充滿文藝氣息、溫暖明亮的空間，使法院不再是有爭訟才願意踏進門，而是一個平時人人都能親近、樂於到訪的園地。