短短800公尺有20電桿！立委力促台中這一段桿線下地

台中市北屯區太原車站西側南京東路三段，從北華街口到三光北一街口，短短800公尺內有20支電桿，附近居民反映，不但影響市容美觀，安全也堪憂。立委莊競程今天說，經爭取，台電進行電桿下地工程，預計南京東路桿線下地最後一哩路，預計兩個工作天就可順利完成，不僅保障供電，也確保居民安全。

莊競程、台中市議員曾朝榮、服務處主任曾咨耀今天會同台電台中區營業處副處長顧育成、工務段經理張右侗，以及北興里長陳長勳、三光里長林瑞芳等人，前往南京東路三段勘察電力設備地下化情況。

林姓住戶說，南京東路三段沿線電力桿線，大部分都已地下化了，唯獨北華街至三光北一街的電力桿線還矗立路邊，嚴重破壞景觀與影響交通安全，他向立委莊競程服務處陳情後，很快就傳來施工的好消息，當地居民都很高興。

北興里長陳長勳說，北興里的電桿，大都設置在巷子口，幾十年來經常發生誤撞電線桿的交通意外，造成人員傷亡悲劇，民眾怨聲載道，如今將拆除，居民都拍手叫好。

三光里長林瑞芳說，電桿下地早就應該做；電線桿下地，對於整體都市景觀是正面的，感謝莊競程、曾朝榮的協助與台電高效率完成。

莊競程說，為考量該區域的線路整體一致性與提高供電穩定度，他邀集台電相關部門會勘討論，希望能盡快完成該路段的桿線下地及供電作業，感謝台電在今年2月底完工，除了美化市容外，可避免民眾觸電危險，也可避免在颱風季節造成斷電的影響，增加用電的可靠性。