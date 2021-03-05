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影／南投文化局辦偶戲馬拉松、舞團進駐 讓藝術生根

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
掌中劇逐漸式微，南投縣文化局策劃偶戲馬拉松，讓縣民認識布袋戲魅力。記者江良誠／攝影
掌中劇逐漸式微，南投縣文化局策劃偶戲馬拉松，讓縣民認識布袋戲魅力。記者江良誠／攝影

南投縣文化局新春策劃「偶戲馬拉松」，邀請雷峰掌中劇團等8個布袋戲團，接力演出孫悟空大鬧天宮等招牌戲碼，讓民眾體驗早期全家在戲臺下看戲樂趣。文化局也爭取極至體能、稻草人兩個舞蹈團今年進駐文化局演藝廳，培養學生、志工藝術表演，創作專屬南投舞蹈，讓表演藝術在地生根。

南投縣文化局「偶戲馬拉松」從3月21日至5月22日輪番上陣；今天由各掌中劇團小試身手，操偶師操偶技術靈巧，戲偶動作、神態栩栩如生，搭配口白功力，一人同時化身不同角色，男女老少腔調口吻不相同，互相對答吟詩應和，獲得熱烈掌聲。

文化局長林榮森說，掌中劇師傅要熟練操偶，背劇本的功力更讓人嘆服，才能讓木製戲偶活靈活現，呈現精彩人生，如果參加考試一定獲得高分。

為了讓南投鄉親體驗布袋戲的魅力，這次邀請雷峰、昇平五洲園、鳳舞奇觀、五洲秋峰園、㩳愉轃北管掌中實驗團、藝龍布袋戲劇團、泰興樂掌中藝術團、台北木偶劇團演出，戲碼包括孫悟空大鬧天宮、歷史名人孔明與孟獲、民間信仰人物土地公等，在文化局演藝廳售票演出。觀賞節目還可以集點兌換限量400分「土黏香布袋戲DIY彩繪組」。

南投演藝廳也獲文化部「媒合演藝團體進駐場管計畫」，由台中市極至體能舞蹈團和台南稻草人現代舞蹈團進駐。極至體能總監石吉智說，將以FUN劇場理念，邀請民眾參與劇場體驗營，同時為社區民眾設計戲劇音樂課程、為國小學生設計夏令營，培訓藝術表演志工，最後在12月演出。

稻草人現代舞團總監羅文瑾說，將以南投為靈感並將竹子工藝作為創作初衷，同時教導民眾認識現代舞和音樂舞蹈史。舞團也與竹藝術家李弘偉、木笛演奏家林靖偉跨領域合作，創作專屬南投舞蹈作品，10月在文化局演藝廳演出。

南投縣文化局策劃偶戲馬拉松和演藝團隊進駐，讓民眾認識傳統和現代表演藝術，並培育表演人才。記者江良誠／攝影
南投縣文化局策劃偶戲馬拉松和演藝團隊進駐，讓民眾認識傳統和現代表演藝術，並培育表演人才。記者江良誠／攝影
操偶師讓戲偶栩栩如生，同時練就好口白，一人可演出多種角色。記者江良誠／攝影
操偶師讓戲偶栩栩如生，同時練就好口白，一人可演出多種角色。記者江良誠／攝影

文化局 布袋戲 現代舞

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