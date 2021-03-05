台中市托嬰中心涉虐 社會局裁罰6萬元

台中市南屯區一家托嬰中心托育員涉嫌虐嬰，家長發現5個月大的女嬰腋下、胸部有明顯瘀傷，台中市社會局今天表示，經查托育員確有不當行為，依法裁罰新台幣6萬元並公布姓名。

這家托嬰中心附屬於幼兒園之下，2月9日家長在幫女嬰洗澡時，發現女嬰腋下、胸部有多處明顯瘀傷，到托嬰中心調閱監視器，發現黃姓女托育員涉施虐，於是向警方報案，警方並通報台中市家庭暴力及性侵害防治中心處理。

台中市社會局指出，社工前往托嬰中心調閱監視器畫面，發現托育員對案主有不當行為，造成案主腋下及胸部瘀傷。黃姓托育員過去沒有兒虐通報紀錄，到職一年多，現已離職。

社會局表示，經社工訪視調查，確認托育員違反兒少權法規定，裁罰6萬元並公布姓名。

社會局進一步說明，這間托嬰中心立案6年多，核定收托人數45人，目前收托39人。此次因管理不善，社會局依兒少權法規定要求限期改善，如未改善，將處分3萬元以上30萬以下罰鍰，並按次處罰。而托嬰中心已決定7日起歇業。