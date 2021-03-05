南投89線力行產業道路新工法 貨櫃加固邊坡將完工

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路，被稱是全台最難修的鄉道，經過不斷的整修，縣長林明溱會勘後肯定，新工法貨櫃加固邊坡及明隧道工程，並表示未來若能挺過今年汛期的考驗，將會如法炮製用於其他6處大崩塌點，改善沿線的危險路段。

林明溱指出，力行產業路段邊坡嚴重崩塌下陷，縣府去年斥資1600多萬元，一方面改線加固邊坡路基，一方面利用貨櫃堆疊設置保護駁坎，如今已近完工，整段道路路基更加堅固，邊坡也在鋼軌樁護欄保護下更加穩固。

林明溱並說，縣府提報投縣89線全線危險路段改善工程計畫，已獲公路總局核定高達近1.2億元補助經費，包括路面改善8800萬餘元及近3000萬元的邊坡管理作業費，預計今年9月發包，10月施工，完工後將能讓當地3個村、9個部落2000多位鄉親安全回家路，對於當地蔬菜水果茶葉等產業運輸也有很大助益。