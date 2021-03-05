南投89線力行產業道路新工法 貨櫃加固邊坡將完工
南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路，被稱是全台最難修的鄉道，經過不斷的整修，縣長林明溱會勘後肯定，新工法貨櫃加固邊坡及明隧道工程，並表示未來若能挺過今年汛期的考驗，將會如法炮製用於其他6處大崩塌點，改善沿線的危險路段。
林明溱指出，力行產業路段邊坡嚴重崩塌下陷，縣府去年斥資1600多萬元，一方面改線加固邊坡路基，一方面利用貨櫃堆疊設置保護駁坎，如今已近完工，整段道路路基更加堅固，邊坡也在鋼軌樁護欄保護下更加穩固。
林明溱並說，縣府提報投縣89線全線危險路段改善工程計畫，已獲公路總局核定高達近1.2億元補助經費，包括路面改善8800萬餘元及近3000萬元的邊坡管理作業費，預計今年9月發包，10月施工，完工後將能讓當地3個村、9個部落2000多位鄉親安全回家路，對於當地蔬菜水果茶葉等產業運輸也有很大助益。
力行產業道路鄉道投89線，50年前起自於南投縣仁愛鄉翠華村的天池，與中131線相接；迄於同屬南投縣仁愛鄉大同村，接上台14甲彎道，全長共53公里，是全台灣最長的鄉道，也是全台最柔腸寸斷的道路之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言