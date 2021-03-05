海藻多醣體豐富　大葉大學學術研究應用美粧商品創商機

搶救大潭藻礁行動如火如荼，海藻不僅有益海洋生態，如果加以研究應用，也直接提高人類生活品質，大葉大學獲科技部補助，一方面透過科學驗證，分析海藻的生物活性與機能，另一方面，將開發海藻多醣萃取物的美粧保健應用，研究團隊的學生都覺得獲益匪淺。

藥用植物與保健學系副教授張淑微擬定「海藻加工副產物之加值再利用」計畫，科技部補助經費研究中；張淑微今天表示，台灣四面環海，擁有豐富的海洋資源，她長期研究食品生物科技及酵素基因工程技術，希望能結合酵素與海洋資源，開發新的美粧保健原料，協助產業科技化。

「海藻加工副產物之加值再利用」從去年（2020）8月開始，為期一年，張淑微和研究團隊選用髮菜、綠藻、昆布、紫菜、海帶芽等常見食用藻類，經過萃取後，進行機能驗證，再根據特性開發為保健食品原料或是美粧應用，讓海藻除了食用價值，還有新的經濟效益。計畫還在研究中，學生都興致勃勃。

藥保系碩士生李育豪說，老師張淑微的酵素應用生技研究室有許多檢驗分析儀器，他得到老師耐心指導操作設備與分析結果，實際參與抗氧化活性、降血壓等實驗，才知道每個數據都是經過很多步驟才產出，他在實驗過程學習到很多，期待這個學期可以建立完整製程，開發多功能應用在美粧保健的海藻原料。