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活化台東大學泳池 縣府：明年夏天可啟用開放
台東縣政府推動「圖書館及縣立游泳池興建共構工程」因無人投標，縣府去年放棄計畫，並在不影響縣民夏天無游泳場域戲水，與台東大學合作活化台東校區游泳池，縣長饒慶鈴今天會勘校區泳池，希望明年夏天重新啟用。
饒慶鈴說，縣府已匡列預算挹注，整修泳池環境與更新設備，另正向體育署爭取經費補助，若獲中央支持，可望增設親子戲水池等空間，希望能在對縣府財政負擔最小情況下，明年夏天前提供縣民一個安全的游泳場域。
東大台東校區游泳池由於閒置多年，加上設施老舊，縣府今年將活化整修，規劃無障礙空間、無障礙入水設施、遮陽設備及親子廁所等友善設施，另淋浴更衣空間、過濾系統及夜間照明也將全面更新。
教育處表示，東大無償借用游泳池10年，也持續與高中以上的學校協調，開放教學以外的時段給縣民付費使用，以滿足縣民需求，目前市區有東中、東女、東專及東商等學校有泳池，希望協調能順利來開放。
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