活化台東大學泳池 縣府：明年夏天可啟用開放

台東縣政府推動「圖書館及縣立游泳池興建共構工程」因無人投標，縣府去年放棄計畫，並在不影響縣民夏天無游泳場域戲水，與台東大學合作活化台東校區游泳池，縣長饒慶鈴今天會勘校區泳池，希望明年夏天重新啟用。

饒慶鈴說，縣府已匡列預算挹注，整修泳池環境與更新設備，另正向體育署爭取經費補助，若獲中央支持，可望增設親子戲水池等空間，希望能在對縣府財政負擔最小情況下，明年夏天前提供縣民一個安全的游泳場域。

東大台東校區游泳池由於閒置多年，加上設施老舊，縣府今年將活化整修，規劃無障礙空間、無障礙入水設施、遮陽設備及親子廁所等友善設施，另淋浴更衣空間、過濾系統及夜間照明也將全面更新。