快訊

福原愛、江宏傑離婚官司若開打 法界：爭產用這招 小愛會大失血

不怕運費翻倍！台灣商會證實：2公噸鳳梨今銷往澳洲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

活化台東大學泳池 縣府：明年夏天可啟用開放

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（左）今天前往台東大學台東校區，會勘校區泳池，希望明年夏天重新啟用。記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴（左）今天前往台東大學台東校區，會勘校區泳池，希望明年夏天重新啟用。記者尤聰光／攝影

台東縣政府推動「圖書館及縣立游泳池興建共構工程」因無人投標，縣府去年放棄計畫，並在不影響縣民夏天無游泳場域戲水，與台東大學合作活化台東校區游泳池，縣長饒慶鈴今天會勘校區泳池，希望明年夏天重新啟用。

饒慶鈴說，縣府已匡列預算挹注，整修泳池環境與更新設備，另正向體育署爭取經費補助，若獲中央支持，可望增設親子戲水池等空間，希望能在對縣府財政負擔最小情況下，明年夏天前提供縣民一個安全的游泳場域。

東大台東校區游泳池由於閒置多年，加上設施老舊，縣府今年將活化整修，規劃無障礙空間、無障礙入水設施、遮陽設備及親子廁所等友善設施，另淋浴更衣空間、過濾系統及夜間照明也將全面更新。

教育處表示，東大無償借用游泳池10年，也持續與高中以上的學校協調，開放教學以外的時段給縣民付費使用，以滿足縣民需求，目前市區有東中、東女、東專及東商等學校有泳池，希望協調能順利來開放。

東大台東校區游泳池由於閒置多年，加上設施老舊，縣府今年將活化整修全面更新設施。記者尤聰光／攝影
東大台東校區游泳池由於閒置多年，加上設施老舊，縣府今年將活化整修全面更新設施。記者尤聰光／攝影

台東 饒慶鈴 親子

延伸閱讀

台東農林漁牧業普查處今揭牌 5月1日起訪查

「品質好不怕沒人要」 饒慶鈴：會和陸友好省分打好關係

台東小校小班多！學生缺互動 教育處推3方案解決

台東教師研習 9成改選修

相關新聞

影／台中捷運即將通車 反恐演練民眾噴血超逼真

台中市長盧秀燕今天上午出席中捷反恐維安及多重災害演練，她在致詞時表示，因應中捷即將通車，所以要在通車前做好安全工作。因應...

沒下雨水太鹹影響買氣 南部文蛤暴量價跌彰化持平

今年初春少雨，農業拉警報，但文蛤養殖業少了豐沛雨水攪和，生長良好，整體產量比去年多五成，量多造成價跌，池邊批發價減少約一...

南投89線力行產業道路新工法 貨櫃加固邊坡將完工

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路，被稱是全台最難修的鄉道，經過不斷的整修，縣長林明溱會勘後肯定，新工法貨櫃加固邊坡及明隧...

海藻多醣體豐富　大葉大學學術研究應用美粧商品創商機

搶救大潭藻礁行動如火如荼，海藻不僅有益海洋生態，如果加以研究應用，也直接提高人類生活品質，大葉大學獲科技部補助，一方面透...

活化台東大學泳池 縣府：明年夏天可啟用開放

台東縣政府推動「圖書館及縣立游泳池興建共構工程」因無人投標，縣府去年放棄計畫，並在不影響縣民夏天無游泳場域戲水，與台東大...

中捷藍線增加300多億？盧秀燕：部分改地下化又增設2站

台中捷運藍線綜合規劃報告昨天送交通部審查，部分規劃與原可行性評估不同，全程24.8公里，設20座車站，採部分高架、部分地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。