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中捷反恐維安演練 盧秀燕：通車前要完全準備好

中央社 / 台中5日電

台中市警察局與台中捷運公司今天在中捷綠線市府站進行反恐維安暨多重災害演練，台中市長盧秀燕表示，市府正進行通車前的整備，車體車廂與場站乘客安全，通車前要完全準備好。

中捷綠線列車試營運期間，於去年11月16日發生聯結器軸心斷裂而暫停試營運，在北捷局與原廠川崎重工團隊，將捷運全車隊完成新軸心安裝及正線運轉測試後，中市府邀集專家學者成立的中捷故障審查委員會正進行最後審查階段。

其中中捷綠線市政府站，位於台灣大道與文心路2條重要道路交會處，若有突發危害事件，將嚴重影響大台中交通運輸。台中市警察局今天在市政府站模擬炸彈爆炸及挾持人質等實境，考驗警力調度、動員應變能力，也測試中捷公司因應多重災害的應變措施，演練實境逼真。

盧秀燕也到場視察演練狀況，她接受媒體聯訪時表示，市府正在進行通車前的準備，一方面由專家學者組成的中捷故障審查委員會，進行車體與車廂進行安全把關，另外就是要確保捷運場站與乘客的安全，通車前要完全準備好。

對於捷運藍線綜合規劃後，興建經費增加新台幣300多億元，報請中央審議是否會有變數，盧秀燕說，唯有建構好所有的捷運路網，才能達到公共運輸效果，藍線經費會增加，在西屯部分路段改為地下化，另增加2個站，以因應民眾與城市規劃需求，期待台中能跟著捷運共同發展。

台中捷運 盧秀燕 台中市

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