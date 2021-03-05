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沒下雨水太鹹影響買氣 南部文蛤暴量價跌彰化持平

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
今年的文蛤產量比去年同期增加五成。記者簡慧珍／攝影
今年的文蛤產量比去年同期增加五成。記者簡慧珍／攝影

今年初春少雨，農業拉警報，但文蛤養殖業少了豐沛雨水攪和，生長良好，整體產量比去年多五成，量多造成價跌，池邊批發價減少約一成五，而且部分產區的文蛤太鹹，影響消費者購買意願，買氣受挫讓文蛤養殖業者也擔憂後續價格再走跌。

彰化縣文蛤的養殖面積約1636公頃，僅次雲林縣、台南縣，占全台養殖面積約18.93%，年產值約7億8642萬元。彰化縣文蛤三分之一在淺海養殖，大約夏季量產，三分之二採陸地水池養殖，每月初春開始量產，無論淺海養殖或水池養殖都怕下雨，尤其水池養殖一旦有豐沛雨水改變酸鹼值，文蛤可能陸續死亡。

今年沒雨水，養殖水質穩定，文蛤養殖成功率高又發育良好，產量大增。芳苑鄉楊姓大盤商今天表示，去年池邊批發價每台斤約61元，今年初春中南部幾乎沒雨，文蛤產量比去年多五成，池邊批發價目前是46元至52元，南部池邊批發價約41元到43元。

楊姓盤商指出，沒下雨固然有助提高文蛤產量，卻也因為沒下雨，南部部分產區的養殖池水鹹度高，賣到北部被消費者抱怨「就算不放鹽，煮湯和快炒還是很鹹。」根據盤商和攤販的銷售經驗，消費者若不滿意品質，至少十天過後才嘗試再購買食用，萬一又不滿意，可能隔半個月甚至更久再買來吃看看。

「文蛤肉太鹹，多泡幾天吐沙也沒用。」彰化沿海文蛤沒太鹹的問題但被拖累，盤商注意到消費者出現減少購買的行為，擔憂供過於求將造成價格持續下滑，若老天為台灣解渴普降甘霖，適度稀釋養殖水質鹹度，或許可望改善文蛤口感提升銷售量，不過養殖業者祈求別下豪大雨瞬間改變水質酸鹼度，以免造成文蛤暴斃。

今年的文蛤養殖豐收，貨源充裕。記者簡慧珍／攝影
今年的文蛤養殖豐收，貨源充裕。記者簡慧珍／攝影

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