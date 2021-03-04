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彰化三農會變天 總幹事尋求連任生變數

聯合報 / 記者林宛諭劉明岩簡慧珍／彰化即時報導
永靖鄉地方派系鬥爭嚴重，現任理事長陳吉星、與爭取續聘的總幹事林綉惠，被捲土重來的前理事長葉麗娟、前總幹事朱秋報聯手運作挑戰，9席理事中挑戰派拿下8席壓倒性勝利。記者林宛諭／攝影
永靖鄉地方派系鬥爭嚴重，現任理事長陳吉星、與爭取續聘的總幹事林綉惠，被捲土重來的前理事長葉麗娟、前總幹事朱秋報聯手運作挑戰，9席理事中挑戰派拿下8席壓倒性勝利。記者林宛諭／攝影

彰化縣26鄉鎮市農會今天召開會員代表大會，並進行理、監事選舉，永靖與二水、鹿港農會現任派都被翻盤，三農會總幹事連任恐有困難，二水農會重洗牌更牽動明年鄉長及縣長選舉勢力。

彰化縣各鄉鎮市農會會員代表大會中選出理監事席次後，將於3月12日再舉行理監事會議，完成理事長、常務監事推選及總幹事遴聘作業。

二水農會現任理事長蔡瑞祥與總幹事蔡文琳面對來勢洶洶包括二水鄉代會主席藍世雄、前二水農會總幹事陳奇煒等人聯合夾擊，選舉結果9席理事中現任派僅拿下4席理事，以藍世雄為主的挑戰派拿下5席，現任派慘被翻盤。

由於二水農會選舉摻雜先前鄉長選舉恩怨，農會選舉結果更被視為下屆鄉長選舉前哨戰，甚至牽動明年縣長選戰，為二水政治版圖投下震撼彈。由於現任派無法掌握理事席次，原本唯一登記遴選連任總幹事的蔡文琳是否能獲續聘出現變數，傳出藍世雄有意問鼎農會理事長之位。

永靖鄉地方派系鬥爭嚴重，現任理事長陳吉星、與爭取續聘的總幹事林綉惠，被捲土重來的前理事長葉麗娟、前總幹事朱秋報聯手運作挑戰，9席理事中挑戰派拿下8席壓倒性勝利，陳吉星改選監事都落馬，林秀惠欲連任應已無望。

田中農會則是理事長張耀通和前總幹事曾招英之爭，曾招英退休後，共有張耀通之子、農會專員張瑞欽、代理總幹事張棨東、辜怡甄3人登記遴聘總幹事最激烈，張棨東是曾招英人馬，此次張耀通、張瑞欽拿下5席理事，原本有意挑戰理事長的曾招英此次雖選上理事，但只掌握到4席，張耀通理事長任期已8年將卸任，應可成功交棒給選總幹事的張瑞欽。

鹿港鎮農會現任總幹事紀呈聰在9席理事只掌握4席，未過半，獲通過遴聘的可能性不大，可能必須重總幹事遴聘作業。

北斗鎮農會有意角逐下屆總幹事的陳派人馬理事9席掌握7席，現任總幹事張桂連僅掌握2席，但因她一年半後就要屆齡退休，地方和對手都感謝她的付出，理事會將續聘她擔任總幹事，讓她榮退。

彰化縣二水農會今天召開會員代表大會，進行理、監事選舉，現任派拿下理事4席輸給挑戰派5席，欲爭取連任總幹事的蔡文琳得面臨第二輪遴選。記者林宛諭／攝影
彰化縣二水農會今天召開會員代表大會，進行理、監事選舉，現任派拿下理事4席輸給挑戰派5席，欲爭取連任總幹事的蔡文琳得面臨第二輪遴選。記者林宛諭／攝影
永靖鄉地方派系鬥爭嚴重，現任理事長陳吉星、與爭取續聘的總幹事林綉惠，被捲土重來的前理事長葉麗娟、前總幹事朱秋報聯手運作挑戰，9席理事中挑戰派拿下8席壓倒性勝利。記者林宛諭／攝影
永靖鄉地方派系鬥爭嚴重，現任理事長陳吉星、與爭取續聘的總幹事林綉惠，被捲土重來的前理事長葉麗娟、前總幹事朱秋報聯手運作挑戰，9席理事中挑戰派拿下8席壓倒性勝利。記者林宛諭／攝影

鹿港

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