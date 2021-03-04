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南投奧萬大櫻花接力綻放 八重櫻、霧社櫻紅白爭妍
南投縣奧萬大國家森林遊樂區各種花卉盛開，粉紅山櫻花、雪白霧社櫻、黃色蒲公英隨風搖曳、五彩杜鵑花鬥豔爭奇，將奧萬大點綴成萬紫千紅，春天賞花季節持續近3個月，最近上山賞花置身花海，體驗被美麗包圍的幸福。
南投林管處長李政賢說，奧萬大國家森林遊樂區除了是知名賞楓景點，其實四季各具風情，春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，各具特色。目前正值春天繽紛季節，百花盛開，熱鬧非凡。
奧萬大主要有三種櫻花，1月率先登場的是粉紅色系單花瓣的「山櫻花(緋寒櫻)」；2月上場的是艷紅色系重花瓣的「八重櫻」；3月接續的是純白色系單花瓣的台灣特有種「霧社櫻」。奧萬大的春天，紅色高雅山櫻花盛裝登場、雪白尊貴的霧社櫻花接續綻放；色彩多樣的杜鵑花，還有神秘嬌小蘭花草－盤龍參(綬草)，更是美麗的邂逅。
南投林管處3月起至6月底，推出非假日（周日到周四)住宿優惠方案，除可平日優惠價外，更招待每位住宿者免費早、晚餐，機會難得，敬請把握良機。最新訊息，請即刻連結奧萬大國家森林遊樂區旅遊與住宿訂房網站：http://awdonline.forest.gov.tw/，或參考臉書 「奧萬大情報站」粉絲專頁。
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