南投奧萬大櫻花接力綻放 八重櫻、霧社櫻紅白爭妍

南投縣奧萬大國家森林遊樂區各種花卉盛開，粉紅山櫻花、雪白霧社櫻、黃色蒲公英隨風搖曳、五彩杜鵑花鬥豔爭奇，將奧萬大點綴成萬紫千紅，春天賞花季節持續近3個月，最近上山賞花置身花海，體驗被美麗包圍的幸福。

南投林管處長李政賢說，奧萬大國家森林遊樂區除了是知名賞楓景點，其實四季各具風情，春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，各具特色。目前正值春天繽紛季節，百花盛開，熱鬧非凡。

奧萬大主要有三種櫻花，1月率先登場的是粉紅色系單花瓣的「山櫻花(緋寒櫻)」；2月上場的是艷紅色系重花瓣的「八重櫻」；3月接續的是純白色系單花瓣的台灣特有種「霧社櫻」。奧萬大的春天，紅色高雅山櫻花盛裝登場、雪白尊貴的霧社櫻花接續綻放；色彩多樣的杜鵑花，還有神秘嬌小蘭花草－盤龍參(綬草)，更是美麗的邂逅。