快訊

未認外遇、婚變！ 福原愛2度聲明揭過夜原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投奧萬大櫻花接力綻放 八重櫻、霧社櫻紅白爭妍

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
奧萬大森林遊樂區霧社櫻盛開，雪白的花海成為春天最美的景色。圖／南投林管處提供
奧萬大森林遊樂區霧社櫻盛開，雪白的花海成為春天最美的景色。圖／南投林管處提供

南投縣奧萬大國家森林遊樂區各種花卉盛開，粉紅山櫻花、雪白霧社櫻、黃色蒲公英隨風搖曳、五彩杜鵑花鬥豔爭奇，將奧萬大點綴成萬紫千紅，春天賞花季節持續近3個月，最近上山賞花置身花海，體驗被美麗包圍的幸福。

南投林管處長李政賢說，奧萬大國家森林遊樂區除了是知名賞楓景點，其實四季各具風情，春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，各具特色。目前正值春天繽紛季節，百花盛開，熱鬧非凡。

奧萬大主要有三種櫻花，1月率先登場的是粉紅色系單花瓣的「山櫻花(緋寒櫻)」；2月上場的是艷紅色系重花瓣的「八重櫻」；3月接續的是純白色系單花瓣的台灣特有種「霧社櫻」。奧萬大的春天，紅色高雅山櫻花盛裝登場、雪白尊貴的霧社櫻花接續綻放；色彩多樣的杜鵑花，還有神秘嬌小蘭花草－盤龍參(綬草)，更是美麗的邂逅。

南投林管處3月起至6月底，推出非假日（周日到周四)住宿優惠方案，除可平日優惠價外，更招待每位住宿者免費早、晚餐，機會難得，敬請把握良機。最新訊息，請即刻連結奧萬大國家森林遊樂區旅遊與住宿訂房網站：http://awdonline.forest.gov.tw/，或參考臉書 「奧萬大情報站」粉絲專頁。

奧萬大森林遊樂區八重櫻、霧社櫻接連綻放，紅白櫻花爭妍美不勝收。圖／南投林管處提供
奧萬大森林遊樂區八重櫻、霧社櫻接連綻放，紅白櫻花爭妍美不勝收。圖／南投林管處提供

奧萬大 櫻花 森林遊樂區

延伸閱讀

北橫櫻花露營 公所推卡維蘭、雪霧鬧部落 夜間也能賞櫻

南投男子亂PO文「有武漢了」 遭判罰金3萬元

台北／中正紀念堂大漁櫻花開爭艷 用相機將美麗留在枝頭

7-11「Hello Kitty造型櫻花酒、三麗鷗迷你燒酒」激發少女心！絕美瓶身粉絲必收藏

相關新聞

這尊媽祖不姓林！特殊媽祖省親遶境4月24日登場

3月「瘋媽祖」，民間習俗中，「媽祖」俗名林默娘，台中市南屯萬和宮有著傳承217年、三年一度的老二媽「媽祖」西屯省親遶境的...

台中影片揚名 獲日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎

台中觀光揚名國外，「日本國際觀光影像節」日前公布2021年各項獎項得主，台中市政府觀光旅遊局編製的城市觀光影片「Taic...

不給區間測速！西濱快將密集設固定測速桿 單彰化就6支

鑑於台61線西濱快速道路近來重大車禍頻傳，而區間測速又爭議多，交通部公路總局人員最近積極拜訪沿線各縣市警察局長，積極尋求...

彰化三農會變天 總幹事尋求連任生變數

彰化縣26鄉鎮市農會今天召開會員代表大會，並進行理、監事選舉，永靖與二水、鹿港農會現任派都被翻盤，三農會總幹事連任恐有困...

南投奧萬大櫻花接力綻放 八重櫻、霧社櫻紅白爭妍

南投縣奧萬大國家森林遊樂區各種花卉盛開，粉紅山櫻花、雪白霧社櫻、黃色蒲公英隨風搖曳、五彩杜鵑花鬥豔爭奇，將奧萬大點綴成萬...

堆肥飄滿惡臭味民眾不堪其擾 集集公所主動查報開罰

又到了果樹施肥的季節，集集鎮公所接獲民眾通報，鎮內近來飄滿惡臭味，民眾不堪其擾，經偕同集集清潔隊前往稽查，發現北勢坑、集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。