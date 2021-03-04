這尊媽祖不姓林！特殊媽祖省親遶境4月24日登場

3月「瘋媽祖」，民間習俗中，「媽祖」俗名林默娘，台中市南屯萬和宮有著傳承217年、三年一度的老二媽「媽祖」西屯省親遶境的地方盛事。萬和宮今天宣布，老二媽省親遶境活動今年預計在4月24及25日（農曆3月13及14日）登場，當晚將在出生地烈美堂駐駕過夜，並首度規畫遶經筏子溪以西地區。

萬和宮說明，萬和宮供奉的「老二媽」媽祖，相傳是西屯廖家女兒廖品娘附靈，有著每三年回西屯省親的習俗，今天上午，萬和宮邀集負責策畫省親遶境的丹慶季媽祖會、西屯區里長、老二媽經過、停駕的福德祠、宮廟座談，研商遶境路線及停駕地點與時間。

萬和宮董事長蕭清杰說，2001年5月他到任至今，已經參加過六次老二媽西屯省親遶境，每次均走完全程，都有不同體驗，隨行信眾一次比一次多，感受鄉親對媽祖信仰以及宗教文化愈來愈重視，萬和宮今天召開座談會，盼凝聚共識，為老二媽西屯省親遶境妥為規畫、準備，希望盛會熱鬧且圓滿。

蕭清杰指出，老二媽省親遶境為期二天，丹慶季媽祖已針對遶路線及神轎停駕時間、地點，經過多次研商、溝通後才完成初步規畫，今天的座談會上，相關宮廟及里長建議修正，經充分討論，並適度調整後達成共識，預計4月24日清晨6時45分舉行起駕典禮，7時30分出發，預計隔天下午6時45回鑾安座。

廖福龍說，200多年來，老二媽省親遶境沒有經過筏子溪以西地區，經當地13里鄉親及民代爭取，今年特別安排聖二媽遶經溪西地區，可以說是創舉。另外，老二媽出生地烈美堂，過去受限地理環境，只能短暫停留，並在清靈宮駐駕過夜。如今，烈美堂前庭及廣場改善，老二媽、聖二媽神轎及神像今年在烈美堂駐駕過夜。