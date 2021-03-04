堆肥飄滿惡臭味民眾不堪其擾 集集公所主動查報開罰

又到了果樹施肥的季節，集集鎮公所接獲民眾通報，鎮內近來飄滿惡臭味，民眾不堪其擾，經偕同集集清潔隊前往稽查，發現北勢坑、集賢街皆有農地堆置混有雞屎的肥料，且堆肥中混有腐敗內臟，不斷飄出腐臭味蔓延全鎮，更引來蒼蠅孳生，環保局依廢棄物清理法開罰業主新台幣1200元，並要求立即改善。

集集鎮長陳紀衡指出，民眾最近曾目擊鎮上出現多輛載有疑似堆肥的卡車，造成空氣與環境的污染，除報請環保局近日函知地主到案說明，並依「空氣污染防制法」開罰外，並派駐專人於路口看管是否再有運送堆肥的卡車進出，也確實記錄到多台卡車運送堆肥，已記下車號將回報給環保局與警察單位，阻止情況再發生。

陳紀衡並說，近期多起堆肥相關公害，嚴重影響居民生活，昨天赫見道路上堆滿黑土，甚至占據一個車道，立即拍照回報南投縣環保局與警察單位，業主表示為黑土為香菇包廢料，只是暫時放置，但環保局依廢棄物清理法開罰1200元，並要求立即改善，業主已移除廢料。